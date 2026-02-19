Produktionsplanerare
Vi söker en produktionsplanerare till vår kund ASSA ABLOY under sommaren 2026 som vill utvecklas och arbeta inom produktionsplaneringen och vara med i ett team med hög servicekänsla.
Låt oss öppna dörrarna till framtiden - tillsammans! Nu söker vi produktionsplanerare till ASSA ABLOYS produktion i Eskilstuna.
Upplev framtidens möjligheter med ett sommarjobb på ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden. Ta chansen att arbeta på ett internationellt företag med stark förankring i Eskilstuna, där vi har varit verksamma sedan 1881.
Varför välja ASSA ABLOY?
Intressanta produkter: ASSA ABLOY är pionjärer inom dörröppningslösningar och använder den senaste tekniken för att göra världen mer tillgänglig - från event och sjukhus till utbildning, hem, hotell, flygplatser och företag.
Snabb utveckling: Du blir en del av en snabbväxande organisation där dina insatser verkligen gör skillnad.
Gedigen historia: Med över 140 års erfarenhet erbjuder ASSA ABLOY en unik kombination av tradition och innovation.
Ansvarsområden
Bevaka orderbekräftelser och ta emot kundorder som behöver bekräftas eller bekräftas på nytt.
Kontrollera tillgänglighet på material och kapacitet och bekräfta därefter bästa möjliga leveranstid till kund, alternativt uppdatera med reviderat leveransdatum.
Kontrollera och frisläppa planerade arbetsordrar i affärssystemet.
Frisläppa överföringsordrar för påfyllnad av komponenter till produktionen.
Leveransbevaka kundorder och planera om utifrån tillgänglighet på material och kapacitet.Kvalifikationer
God förståelse kring produktionsplanering och dess principer
Kunna arbeta från början av juni till mitten av augusti
Erfarenhet av produktionsprocesser
Van användare av ERP system
Strukturerad och noggrann
Initiativtagande och förmåga att jobba i team och självständigt
God kunskap i engelska (skriftligt och muntligt)Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
