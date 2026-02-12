Produktionsplanerare
2026-02-12
ValueOne söker en Produktionsplanerare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Hallstahammar. Uppdraget startar omgående och beräknas pågå i 6 månader, med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Produktionsplanerare ansvarar du för att utveckla, samordna och optimera planeringen av produktionen. Målet med rollen är att skapa effektiva produktionsflöden och en fungerande leveranskedja mellan flera produktionsanläggningar.
Övervaka och analysera produktflödet mellan olika produktionsanläggningar för att säkerställa att material rör sig enligt plan.
Bedöm hur produktionsplaneringen fortskrider och ta fram tydliga antaganden baserat på analysen.
Utforma och utveckla framtida värdeflöden samt lagerstrategier.
Förbättra användningen av visualiseringsverktyg och metoder.
Samarbeta nära olika funktioner inom organisationen för att kontinuerligt förbättra processer och arbetssätt inom produktionsplanering.
Resa till olika produktionsanläggningar vid behov.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkande industri. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska. Du har även en god förståelse för industristandarder och regelverk. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom Supply Chain Management eller motsvarande område.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, målinriktad och samarbetsorienterad. Du arbetar på ett analytisk och strukturerat sätt och har förmågan att identifiera och driva förbättringsmöjligheter.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9740104