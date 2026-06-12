Produktionspersonal sökes
Prowork Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade och gärna erfarna medarbetare till en av Sveriges ledande fiskgrossister. Har du erfarenhet från fiskindustrin och är skicklig på att filea fisk? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Tjänsten innebär arbete i en livsmedelsproduktion där fisk och skaldjur förädlas och paketeras. Du kommer att vara en viktig del av produktionsteamet och bidra till att säkerställa hög kvalitet genom hela processen.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Filéering av fisk
Benryckning av lax
Packning av färdiga produkter
Lager- och produktionsarbete
Kvalitetskontroller och övrigt förekommande produktionsarbete
Arbetet är fysiskt krävande och utförs stående under större delen av arbetsdagen. Därför är det viktigt att du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd till kl. 05.00–14.00. Vi söker dig som är morgonpigg och har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Tyresö tidigt på morgonen.Om företaget
Vår kund är ett välrenommerat företag inom livsmedelsbranschen med specialisering på fisk och skaldjur. Företaget har varit verksamt sedan 1988 och bygger sin verksamhet på ledorden kunskap, kvalitet och service. Produktionen är belägen i Tyresö och bedrivs året runt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från fiskindustrin
Är van vid att filea fisk och hantera råvaror med hög precision
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror att rätt person på rätt plats skapar värde för både medarbetare och verksamhet.
Anställningsform
Vi söker både dig som vill arbeta heltid och dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och kan arbeta extra vid behov med kort varsel.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9961620