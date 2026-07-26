Kvälls- och helgpersonal till Hemtjänst, Nyköping
Assistans & hemtjänst Sverige AB / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2026-07-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans & hemtjänst Sverige AB i Nyköping Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Assistans och Hemtjänst är en engagerad hemtjänstleverantör som strävar efter att ge våra kunder bästa möjliga omsorg i deras eget hem. Vår vision är att förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning genom trygg, personlig och högkvalitativ vård. Läs mer om oss på https://assistansochhemtjanst.se/Om tjänsten
Som kvälls- och helgpersonal hos oss möter du äldre människor i deras eget hem och stöttar dem i vardagen – allt från personlig omvårdnad och hygien till måltider, förflyttningar och social samvaro. Du arbetar självständigt ute hos våra kunder, men är alltid en del av ett team som stöttar varandra.
Hemtjänsten bedrivs i Nyköpings kommun, och arbetstiderna är förlagda till kvällar och helger. Du kan antingen gå på ett fast schema eller stå tillgänglig och bli bokad utifrån behov.
Vi har flera tjänster lediga just nu i samband med att verksamheten växer och söker dig som vill jobba både deltid och heltid. Vi tar emot ansökningar både från dig som är intresserad av timanställning och dig som söker en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning inleds alltid med en provanställning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Vem är du?
Vi söker dig som:
trivs med att arbeta självständigt och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter
är trygg, lyhörd och empatisk i mötet med äldre människor
kan kommunicera väl på svenska, i tal och skrift
har ett genuint intresse för att bidra till andras välmående och livskvalitet
är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter kundens behov
Du behöver kunna cykla, året om – det är ett krav för tjänsten. B-körkort är inget krav, men det är meriterande, eftersom du då även kan arbeta i våra ytterområden på landsbygden och inte begränsas till innerstaden.
OBS! Vi tar referenser på våra sökande, och vi kräver utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi har kollektivavtal.
Omfattning: Deltid och heltid, ca 50–100 %
Tillträde: Snarast möjligt/efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Om du har några frågor kring tjänsten så får du gärna skicka in dina frågor skriftligt per mail: jobb@assistansochhemtjanst.se
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Maila in din ansökan och ange: Kväll och helgjobb i ämnesraden.
E-post: jobb@assistansochhemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kväll och helg jobb.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans & hemtjänst Sverige AB
(org.nr 559115-8489)
Fågelbovägen 19 D (visa karta
)
611 36 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans och Hemtjänst Sverige AB Jobbnummer
10011692