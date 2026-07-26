Tandsköterska till Spånga Tand i Spånga
Tandläkarhuset Spånga AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-26
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Är du en engagerad tandsköterska som vill utvecklas inom modern vuxentandvård?
NCPA Kliniker är en växande kedja med tre kliniker i Sundbyberg (Dentiq), Spånga (Spånga Tand) och Solna (Solna Tand) – alla med utmärkt läge nära pendeltågs- och tunnelbanestationer. Vi arbetar enbart med vuxentandvård och erbjuder ett brett spektrum av behandlingar i en modern, digital miljö. Den här tjänsten avser vår klinik Spånga Tand i Spånga.
Vi söker nu en driven och positiv tandsköterska som vill arbeta i en dynamisk och serviceinriktad miljö där patientvård och kvalitet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Rollen är varierad och omfattar patientomhändertagande, assistans vid behandlingar, sterilarbete samt receptions- och vissa administrativa uppgifter.
Erfarenhet av delegerat arbete är ett stort plus – vi satsar aktivt på att vidareutbilda våra tandsköterskor så att de kan ta större ansvar och bidra till ett effektivt patientflöde.
Våra behandlingar
• Implantatbehandlingar, både kirurgiska och protetiska
• Röntgendiagnostik med CBCT och panorama
• Avancerade endodontiska behandlingar
• Protetik med digitala avtryck (3Shape, Shining och Dexis)
• Tandreglering med Invisalign
• Konservativa behandlingar med mera
Vårt höga patientflöde innebär ett omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling och eget ansvar.
Vi söker dig som
• Är utbildad tandsköterska
• Är positiv, noggrann och serviceinriktad
• Trivs i ett högt tempo och gillar teamarbete
• Gärna har erfarenhet av delegerat arbete (meriterande)
Vi erbjuder
• En modern och digital arbetsmiljö med den senaste utrustningen
• Kontinuerlig vidareutbildning och utveckling i rollen
• Ett engagerat och stöttande team
• Centralt läge med utmärkta kommunikationerSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till majamickovic88@gmail.com
. Vi intervjuar löpande – välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: majamickovic88@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Spånga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Spånga AB
(org.nr 559345-6527), https://spangatand.se
Spånga torgväg 9 (visa karta
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163 51 SPÅNGA Jobbnummer
10011683