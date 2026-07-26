Tandhygienist till Strömsund
Bridgnorth AB / Tandsköterskejobb / Strömsund Visa alla tandsköterskejobb i Strömsund
2026-07-26
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Vår lilla klinik ligger i natursköna Strömsund i norra Jämtlands län. Sannolikt arbetar du idag som tandhygienist eller ganska nyligen tagit examen och ser den här tjänsten som en möjlighet till ökad livskvalitet. Du har naturen direkt utanför dörren med fiske, båtliv, jakt, skidåkning, skoteråkning, svamp- och bärplockning mm. Du kan även golfa 5 min från centrala Strömsund på en mycket fin 9-hålsbana. Där bredvid finns campingen med tre varmtempererade pooler. Två fina grusbanor för tennis mitt i samhället. På sommaren lever samhället upp lite extra under Dundermarknaden med artister, tivoli mm. Vill du göra fler saker kan du t ex åka till Östersund som är en dryg timma bort eller till Åre två timmar bort. I Strömsund är det enkelt att leva. Folk är vänliga och hjälpsamma. Det finns en känsla av samhörighet även om man inte känner varandra. Det är också en väldigt säker plats utan ligor, skjutningar eller annat elände.
Vill du också ha det så här bra? Ja, då ska du söka tjänsten! Vi vill också att du ska få tid för allt utanför jobbet så det är möjligt att jobba halvdag på fredagar eller vara helt ledig på fredagar.
Om jobbet
Du är en duktig, engagerad och ansvarstagande tandhygienist. Du har dessutom en social kompetens som gör att du och medarbetare trivs tillsammans på jobbet. En bra arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi kommer också se till att du får det stöd och handledning du behöver för att lyckas.
Du kommer att samarbeta med erfarna och välrenommerade samt mycket trevliga kollegor. Kollegorna är en tandläkare och en tandsköterska.
Vi kan även hjälpa dig att finna boendet som du önskar.
Har du frågor om Strömsund eller rekryteringsprocessen? Hör av dig!
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: dp.bridgnorth@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bridgnorth AB
(org.nr 556874-9336)
Storgatan 8 (visa karta
)
833 35 STRÖMSUND Arbetsplats
Tandkliniken i Strömsund AB Kontakt
Daniel Perfect dp.bridgnorth@gmail.com 0703183990 Jobbnummer
10011694