Produktionspersonal Nammo, Vingåker

2026-03-09
*
Nammo-koncernen finns representerade i 12 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 500 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.

Om tjänsten
Montico i Katrineholm söker nu personal med industrivana för uthyrning till Nammo i Vingåker. Tjänsterna innebär heltidsarbete med skiftgång. För rätt person kommer direktanställning hos Nammo bli aktuell efter sex månader.Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av explosiver samt sortering och ompackning. Gjutning av explosivämnen och produktion av ammunition kan också ingå i arbetet.
Vi söker dig som
Har en treårig gymnasieutbildning och för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen krävs körkort och egen bil då allmänna kommunikationer saknas. Uppdraget kräver att du är svensk medborgare. Kunden gör en bakgrundskontroll via MSB som måste bli godkänd innan jobbstart kan bli aktuellt.
VI uppskattar om du har minst ett par års erfarenhet från tillverkningsindustri. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person bör du vara lugn, ha ett högt säkerhetstänk, ett gott omdöme och uppskatta att utföra rutinmässigt arbete utifrån tydligt givna instruktioner. Vi förutsätter att du som söker har god samarbetsförmåga, uppskattar teamarbete och har hög arbetsmoral. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner i Katrineholm AB Kontakt
Pernilla Svensson pernilla.svensson@montico.se Jobbnummer
9783838