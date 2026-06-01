Produktionspersonal elektronik sökes
2026-06-01
Vi söker fler montörer/produktionspersonal till vår kund!
Letar du efter ett riktigt bra jobb hos en fantastisk arbetsgivare? Är du rätt person för jobbet finns väldigt goda möjligheter till en fast heltidstjänst på en arbetsplats där man trivs!
Du som söker har tidigare erfarenhet av montering/produktion av elektronikkomponenter och/eller mekanik. Det läggs också stor vikt vid att du har ett tekniskt intresse, rätt inställning och är villig att lära dig nya saker. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifterna består av montering/produktion av elektronik. Du kommer också att testa, verifiera och dokumentera produkterna innan leverans.
Kunden tar stor hänsyn till arbetsvillkoren både säkerhetsmässigt och socialt – det är helt enkelt en bra arbetsplats där man trivs på jobbet.
Kunden är verksam inom svenska försvarsindustrin vilket innebär att jobbet innebär en konkret möjlighet att bidra till säkerhet och stabilitet i vårat närområde.
Kundens verksamhet har expanderat kraftigt senaste åren och man söker kontinuerligt nya medarbetare. För rätt person finns mycket goda möjligheter att övergå till en fast anställning direkt hos kunden.
Arbetsplatsen ligger strax norr om Stockholm.
Arbetstider är vardagar på plats i kundens lokaler.
Du behöver kunna förstå och prata svenska.
Är du vår nästa medarbetare? Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@deftech.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deftech AB
(org.nr 559024-1070)
Tillverkande bolag inom Teknik/Försvar Jobbnummer
9940148