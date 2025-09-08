Produktionsmedarbetare, Malmö
Bevego Byggplåt & Ventilation AB / Tunnplåtslagarjobb / Malmö Visa alla tunnplåtslagarjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Produktionsmedarbetare sökes till vår produktionsenhet i Malmö!
På vår anläggning i Malmö är vi nu är i behov av ytterligare en medarbetare. Har du tidigare arbetat inom ventilationsbranschen? Är du en noggrann person med hög arbetsmoral som trivs i en tillverkande verkstadsmiljö? Då har vi jobbet för dig!
Bevego är ett av Sveriges ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation & teknisk isolering. Vi har produktionsenheter och försäljningsfilialer från Luleå i norr till Malmö i söderPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Bearbeta metall-, plåt- och arbetsstycken till detaljer som ingår i Bevegos produktion
Programmera och bereda maskiner för plåthantering
Hantera de styrsystem som kontrollerar maskinerna.
Säkerställa att utfört arbete sker med fokus på hög kvalitet
Sortera, sammanställa och lasta gods
Genomföra daglig tillsyn vid användning av maskiner
Aktivt medverka i arbetet med produktionsförbättringar
Hålla ordning och reda på lager/gård
Dig vi söker
Som person är du praktiskt lagd och trivs med att jobba efter mål och mätbara tal. Du känner dig hemma i en producerande verksamhet och är engagerad i ditt arbete. Struktur och noggrannhet är något som du värderar högt och du tar ansvar för dina uppgifter.
Du har en god samarbetsförmåga och ser dig själv som en lagspelare. Du är en nyfiken och frågvis person som vill lära dig nya saker och utvecklas i ditt arbete. Hög arbetsmoral, uppriktighet och punktlighet samt ett inre driv är också egenskaper som gör att du kommer lyckas i denna roll.
Arbetet kräver att du är duktig på att förstå svenska i och med att våra säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner endast finns på svenska.
Det är önskvärt att du som söker har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter som ventilationsplåtslagare och kan tyda tillverkningsunderlag och utbredningar. B-Körkort är ett krav och truckkort är meriterande.Övrig information
Tjänsten inleds med en tidsbegränsad anställning på 6 månader, med goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstidens slut. Bevego värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Eventuella frågor eller funderingar besvaras av platschef Fredrik Berg via mail; fredrik.berg@bevego.se Varaktighet, arbetstid, etc.
FullTime Ersättning
FixedSalary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation AB
(org.nr 556396-5713) Arbetsplats
Bevego Jobbnummer
9498466