Produktionsmedarbetare
2026-03-02
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Solna
Lidingö
Huddinge
Täby
eller i hela Sverige
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars.
Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässan den 19 mars.
Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Randstad är en global ledare inom HR-tjänster och erbjuder bemanning, rekrytering samt arbetskraftslösningar inom en rad olika branscher. Företaget grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Nederländerna. Randstad är verksamt i ett flertal länder världen över och stödjer både kunder och kandidater genom tjänster såsom bemanning för både tillfälliga och permanenta tjänster, inhouse-lösningar, specialistrekrytering samt HR-konsultation.
Plats:
Olika platser inom Stockholm län
Vi söker:
ProduktionsmedarbetarePubliceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Randstad anställer dig till sig och sedan skickar dig jobba till sina kunder.
Inom rollen som produktionsmedarbetare kommer du jobba inom olika typer av produktioner så som montör, läkemedelstekniker och processoperatör. Du kommer arbeta med olika typer av maskiner, samt montering av olika el komponenter. Du kommer läsa ritningar och arbeta där efter.Kvalifikationer
• Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå/intermediate/B1-B2)
• Du talar engelska på grundläggande nivå (basic, A2)
• Du är flexibel med arbetstider och kan arbeta olika skifter (beroende på kunden det kan innebära morgon, dag, kväll, helg och även natt arbete)
Meriterande:
• Om du har erfarenhet inom montering och industri är det ett plus
• Om du har EL erfarenhet (t.e. elektriker) är det ett plus
• Om du har erfarenhet av GMP är det ett plus
• Om du har Truckkort och/eller körkort B är det ett plus
• Om du har teknisk intresse är det meriterandeProfil
• Du har en mycket positiv attityd
• Du är stresstålig
Arbetsgivaren erbjuder:
• 100% heltid anställning på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning efteråt
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal
• Arbetskläder, friskvårdsbidrag, och personalrabatter ingår
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9771290