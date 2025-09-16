Produktionsmedarbetare
2025-09-16
Är du en person med intresse för produktion, teknik och utveckling? Vill du arbeta med trevliga och kunniga kollegor? Då ska du läsa vidare!
Till vår samarbetspartner söker vi en duktig operatör inom ytbehandling. Företaget arbetar med många spännande branscher och erbjuder lösningar inom ytbehandling för att förlänga livslängden på material och komponenter. Dina arbetsuppgifter innebär mottagning och registrering av gods, se över vilken sorts ytbehandling godset skall ha samt hänger och säkrar det gods om skall köras i line. Vidare kommer du att arbeta med avsyningskontroller, mätning och stickprov på material samt behandlingsmedel. Paketering och truckkörning ingår också i denna tjänst.
Start: Omgående, ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Måndag- torsdag klockan 14.00-23.50
Start: Omgående, ansök redan idag då urval sker löpande

Ort: Göteborg

Omfattning: Måndag- torsdag klockan 14.00-23.50

Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns det möjlighet att gå över till vår samarbetspartner under förutsättning att allt fungerar bra.
• Flytande svenska i tal och skrift
• Gymnasial utbildning (gärna inom teknik)
• Erfarenhet av produktionsarbete
• Truckkort A + B
Meriterande:
• Erfarenhet från ytbehandling
Vi söker dig som är nyfiken och tycker det är spännande med teknik och utveckling. Kanske har du gått industri eller tekniskt program på gymnasiet eller har ett par års erfarenhet inom produktionsarbete. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet inom ytbehandling. Du kommer att arbeta i team där alla är lika viktiga, oavsett position. Därav ser vi att du är social och tycker det är roligt att arbeta i team. Företaget genomsyrar kvalitet, så det är viktigt att du som person är noggrann och kvalitetsmedveten.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
