Produktionsmedarbetare
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Montörsjobb / Mjölby Visa alla montörsjobb i Mjölby
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi söker nu flera montörer/produktionspersonal till ett väletablerat företag i Mjölby kommun.
Verksamheten präglas av kvalitet, precision och hantverk där varje produkt tillverkas med stor omsorg och noggrannhet.
Vad innebär rollen
Som produktionspersonal arbetar du med precision, noggrannhet och där hantverk står i fokus.
Du erbjuds en trivsam arbetsplats med glada och engagerade kollegor, med varierande arbetsuppgifter där yrkesskicklighet och kvalitet uppskattas.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
• Finmontering av varierande kundanpassade produkter utefter ritningsunderlag
• Kvalitetskontroller
• Materialhantering och övrigt förekommande produktionsarbete
Arbetstider: Dagtid
Start: Vecka 32
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med goda möjligheter till anställning hos kundföretaget. Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom industrin/produktion/montering eller annat praktiskt arbete
• Tycker om att arbeta med händerna och har känsla för detaljer
• Är kvalitetsmedveten och noggrann
• Trivs i en miljö där hantverk och precision värdesätts
• Har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
• Trivs i en produktionsmiljö där tempot periodvis är högt och där du behöver kunna prioritera och hålla fokus på kvalitet även under tidspress.
• Är flexibel, initiativtagande och bidrar till att produktionen flyter effektivt.
• B-körkort
Anställningen
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Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen – där din utveckling står i centrum!
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag – du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt – då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rudolf Bairamyan rudolf@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10017286