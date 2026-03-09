Produktionsledare Tändrörsmontering
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Inom Saab Dynamics Produktion i Karlskoga söker vi nu en produktionsledare till vår sektion för Tändrörsmontering. Här arbetar vi med finmekanisk montering av tändrör till bland annat systemen AT4 och Carl-Gustaf.
Som produktionsledare får du en central roll i teamet där du har stor möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av verksamheten. Du driver och deltar aktivt i förbättringsarbete kopplat till automation, arbetssätt, rutiner och målstyrning.
I rollen ansvarar du för att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö, säkerställa effektiv resursanvändning och bidra till sektionens ekonomiska resultat. Du leder och utvecklar både teamledare och montörer samt säkerställer den dagliga operativa driften - alltid med säkerhet som högsta prioritet. Samtidigt arbetar du för att verksamheten uppfyller högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.
Vi arbetar strukturerat med Lean och tillhörande verktyg, såsom flödeskartläggning, PDCA, 5S och metoder för orsaksanalys. Har du inte erfarenhet av detta sedan tidigare ser vi fram emot att introducera dig till arbetssättet.
Du ingår i Tändrörsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. I organisationen finns flera sektionschefer samt stödfunktioner såsom produktionsteknik, kvalitet och planering.
Tillsammans med funktioner inom hälsa, miljö och säkerhet arbetar du också aktivt för att säkerställa en trygg, säker och hållbar arbetsplats för våra medarbetare.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för teknik, produktion och ständiga förbättringar, och som drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Du har troligen en eftergymnasial utbildning från universitet eller högskola, alternativt motsvarande erfarenhet från en ledande roll inom produktion eller industriell verksamhet.
Som ledare är du öppen, tydlig och beslutsför.
Du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i teamet och trivs med att arbeta strukturerat mot uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet.
Du är bekväm i en operativ ledarroll där du är nära verksamheten och arbetar tillsammans med teamet för att utveckla arbetssätt, processer och resultat. Erfarenhet av eller intresse för förbättringsarbete och arbetssätt kopplade till Lean, såsom exempelvis 5S, PDCA eller orsaksanalyser, är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du har en god förmåga att coacha och motivera dina medarbetare samt skapa en kultur där delaktighet, lärande och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Det är också viktigt att du delar våra värderingar och synsätt och att du känner dig trygg i att leda i enlighet med vårt Leadership framework - know your business, know your people, know yourself.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
