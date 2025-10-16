Produktionsledare montering
2025-10-16
Vi söker en produktionsledare till monteringen för en visstidsanställning tom. 2026-07-03
Ditt nya jobb
Vi söker en fokuserad, målinriktad och driven person med intresse för människor. Produktionsledaren ansvarar för utveckling av avdelningen mot uppsatta mål med fokus på kompetens, kvalité och produktivitet. Du rapporterar till produktionschefen och ingår i Produktionens ledningsgrupp. I rollen ingår arbetsmiljöansvar. En viktig del i arbetet innebär att vara delaktig i att utveckla och förbättra processer och flöden i vår produktion.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av och har erfarenhet av ledarskap och personalansvar. Du har för rollen relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du är positiv, utåtriktad och har god förmåga att hantera relationer. Vidare har du en helhetsförståelse för processer och processtyrda verksamhetssystem. Du är analytisk och har förmåga att kunna se till helheten och därefter ta de beslut som krävs för att få en mer effektiv och lönsam verksamhet. Meriterande är erfarenhet från företag eller organisationer med taktade flöden och arbete enligt Lean-filosofin.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor att leda och utveckla ditt team. För att lyckas i rollen som Produktionsledare har du ett starkt driv och mod att fatta beslut och agera i enlighet med fattade beslut. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga samt lätt att skapa förtroende. Du har hög integritet och är inte rädd för att ta tag i och hantera utmaningar. Du har en god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vad erbjuder vi? Som medarbetare på Komatsu Forest är du del av något större. Du blir en del av de stora innovationer och framsteg som hjälper till att forma skogsmaskinsbranschen. Just nu är vi på en spännande resa kring elektrifiering av våra maskiner.
Genom vår globala organisation får du stora möjligheter att utveckla dig och din karriär samtidigt som du tillsammans med dina kollegor är med och bidrar till en värld som är hållbar, inkluderande och tar socialt ansvar.
Vi är ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
