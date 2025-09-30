Produktionsledare med personalansvar
Thomas Betong AB / Maskiningenjörsjobb / Alingsås Visa alla maskiningenjörsjobb i Alingsås
2025-09-30
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thomas Betong AB i Alingsås
, Ale
, Borås
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av Team Thomas®?
Vill du leda ett engagerat team och vara med och bygga framtidens samhälle? Hos oss får du arbeta med hjärta, laganda och utveckling - varje dag!
Om jobbet
Som Produktionsledare hos oss får du:
• Leda och coacha ditt team i det dagliga arbetet.
• Säkerställa att produktionen är säker, effektiv och håller hög kvalitet.
• Vara en förebild och skapa engagemang och delaktighet.
• Arbeta nära lagledare, fabrikschef och andra funktioner i fabriken.
• Delta i förbättringsteam med fokus på kvalitet och produktivitet.
Som produktionsledare har du en viktig roll i att se till våra produktionsteam får rätt förutsättningar att utveckla produktionen och bidra till att driva utveckling.
För oss i Team Thomas är säkerheten den viktigaste frågan, och du som produktionsledare får ett arbetsmiljöansvar. I det ingår också ett stort ansvar för att bära vidare kultur och värderingar som bidrar till en säker arbetsmiljö.
Vi tillverkar färdiggjutna betongprodukter som väggar, balkonger, golv och tak - och bidrar till att bygga samhället på riktigt. Vi är ett familjeägt företag med mycket på gång och korta beslutsvägar. Här får du vara med och påverka!
Vi söker två produktionsledare till vår verksamhet som vardera kommer att ansvara för ett 30-tal medarbetare verksamma i vår produktion. En av produktionsledarna har ansvarsområde produktion, där vi med hjälp av ritningar bygger form, armerar och gjuter t.ex. väggar, balkonger och pelare. Här sker arbetet dagtid.
Den andra produktionsledaren ansvarar för några mindre team och avdelningar i vår verksamhet; Logistik (plock och lager), gården, armeringstillverkning, betongblandning, nattskiftet och efterbearbetning. I vår efterbearbetning tillses att våra betongelement håller hög kvalitet och är färdiga för leverans.. Arbetet sker dagtid, men med regelbundenhet kommer du tillse att du träffar det teamet som jobbar natt.
Våra värderingar
För Thomas Betong är säkerheten den viktigaste frågan. Som ledare har du ett stort ansvar för att bära vidare kultur och värderingar som bidrar till en säker arbetsmiljö.
Vi vill att alla ska trivas och känna sig välkomna hos oss. Vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och ser gärna fler kvinnor i våra team. Olikheter är en styrka och vi bygger vår framgång på respekt, gemenskap och laganda. Lär dig mer om Team Thomas på vår hemsida.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är en trygg, tydlig och omtänksam ledare.
• Har erfarenhet av att leda team, gärna inom produktion.
• Trivs med att samarbeta och skapa god stämning.
• Har god förmåga att planera, strukturera och prioritera.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
• Har gymnasiekompetens och B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen, prefab- eller annan eller tillverkande industri. Det är också ett plus om du har insikt i ritningsläsning, erfarenhet av arbete i digitala system, förebyggande underhåll, samt tidigare har arbetat med Lean som en del i att skapa en effektiv produktion.
Vi erbjuder
• Ett härligt gäng kollegor och en familjär stämning.
• Möjlighet att utvecklas och påverka.
• Tydliga arbetstider (07-16) och schyssta villkor.
Sök så här
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan senast 21 oktober. Vi ser fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering använder vi CV men inte personligt brev som grund för vårt urval. Istället för personligt brev ber vi dig svara på ett antal frågor i ansökan. Ge dig själv tid att svara på frågorna så att vi kan göra en rättvis bedömning av din ansökan.
Vi kan komma att använda tester under rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen till Thomas Betong - tillsammans bygger vi något större!
Om Thomas Betong
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett familjeägt och långsiktigt bolag där vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett hållbart byggande.
Från ett 40-tal fabriker runt om i landet tillverkar vi och levererar både färsk betong och prefabricerade betongelement i riktigt hög kvalitet. Med en önskan om att uppfattas vara bäst i branschen som Specialisterna på betong delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och unika betongkompetens.
I Team Thomas bryr vi oss om varandra. Vi "silar snacket", tar vara på varandras olikheter och bjuder in varandra i gemenskapen. Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se Ersättning
Fast marknadsmässig månadslön. Kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), http://thomasbetong.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fabrikschef
Andreas Eriksson andreas.eriksson@thomasbetong.se Jobbnummer
9533148