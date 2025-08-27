Produktionsledare inom Explosives
Saab AB / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2025-08-27
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Inom Saab Dynamics Produktion i Karlskoga söker vi nu tre produktionsledare till vår avdelning Explosives, där vi tillverkar explosiva komponenter, pyrotekniska satser och tändämnen. Som produktionsledare blir du en central del av vår verksamhet och kommer ingå i ledningsgruppen för avdelning Explosives på Björkborns industriområde i Karlskoga. Du kommer aktivt bidra i det strategiska arbetet kring långsiktig planering, personalresurser och utveckling av våra processer.
Din roll
I rollen har du det övergripande ansvaret för arbetsmiljö, leveranser och personalplanering. Du leder och utvecklar både teamledare och montörer, och ser till att den dagliga driften fungerar på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt. Säkerhet är alltid vår högsta prioritet, och samtidigt är det viktigt att verksamheten uppfyller de krav som finns på kvalitet och leveranstider.
Du kommer att arbeta nära övriga produktionsledare samt våra produktionstekniker, kvalitets- och planeringsfunktioner. I samverkan med avdelningen för hälsa, miljö och säkerhet har du också en viktig roll i att skapa och upprätthålla en trygg och hållbar arbetsplats för alla medarbetare. På sikt innebär rollen även att du blir föreståndare för explosiva ämnen. Publiceringsdatum2025-08-27Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och en relevant eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning. Eftersom vi rekryterar tre produktionsledare med lite olika fokusområden kan bakgrund och meriter variera. För en av tjänsterna är erfarenhet från, eller utbildning inom maskinteknik särskilt meriterande, medan det för de två övriga rollerna är värdefullt med kunskap inom kemiteknik, analytisk kemi och/eller kvalitetsprovning. För alla tre tjänsterna är erfarenhet från processindustrin eller explosivämnestillverkning meriterande.
För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet. Då du kommer att leda och utveckla andra människor behöver du vara en inspirerande och närvarande ledare som kan bygga förtroende och skapa engagemang. Vi tror att du är trygg i dig själv, har förmågan att motivera dina medarbetare och bidrar till en kultur där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9477554