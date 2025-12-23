Produktionsledare Extruderingen
2025-12-23
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Spela en ledande roll i vårt engagerade produktions-team och arbeta i en toppmodern produktionsmiljö i Karlskrona
Letar du efter en möjlighet att inspirera, motivera och leda ett team? Om du har tidigare ledarskaps- och gärna industriell erfarenhet och och motiveras av att leda människorinom produktion kan detta vara rätt jobb för dig. I den här rollen får du möjlighet att bidra till ett företag som spelar en central roll i den gröna omställningen i vårt samhälle. Vår produktion växer och vi behöver nu utöka vårt team av produktionsledare till vår extruderingslinje.
Utveckla, motivera och engagera
Som Produktionsledare på NKT är det dina ledaregenskaper som får ta plats. Du leder ett skickligt team av Operatörer som arbetar med applicering av isolationssystem på våra kablar. Du tillser att våra resurser i form av människa, maskin och material, används på bästa sätt. Du kommer att leda ett team där den tillämpade arbetstiden är 5-skift, vilket innebär att produktionen pågår även när du inte är på plats.
I rollen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap och ansvarar bland annat för följande:
* att ett aktivt arbetet bedrivs enligt NKT:s ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
* att rekrytering och utveckling av personal genomförs
* att resurserna människa, maskin och material utnyttjas rationellt
* att investering & omkostnadsbudget utarbetas, följs upp och uppdateras
* att mål för avdelningen utarbetas, visualiseras och följs upp samt att dessa mål bryts ner och utvecklas inom avdelningen
* att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtal
Inspirerande och engagerad ledare
För att uppnå goda resultat och för att trivas som produktionsledare har du tidigare erfarenhet av att leda personal och en förmåga att engagera och motivera medarbetare. Du är skicklig på att tackla utmaningar med ett positivt förhållningssätt i en dynamisk miljö och har talang för feedback med en professionell förmåga att bemöta olika individer. Som ledare är du tydlig med mål och förväntningar och ser utveckling som den viktigaste faktorn för hållbara resultat. Du har ett intresse för teknik och deltar gärna bidragande i samtal och diskussioner.
Utöver det ovanstående har du erfarenhet av att leda personal, arbetat med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och har ett genuint intresse för kvalitets- och förbättringsarbete. Ditt CV bör även innehålla följande:
* Gymnasial utbildning med inriktning teknik eller motsvarande
* Erfarenhet av personalledning, gärna inom tillverkande industri
* Van av arbete i Microsoft Office, erfarenhet av SAP är meriterande
* Svenska och Engelska i tal och skrift
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.Publiceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast den 28 februari 2026, urval sker löpande.
Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
