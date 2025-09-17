Produktionsledare Bas-P/U
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en produktions med gedigen kunskap som Bas-P/U till mångårigt uppdrag hos trafikmyndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde.
Myndigheten står inför stora pågående och kommande investeringar inom buss- och pendeltågsområdet och har därför skapat Grupp Buss & Pendel, för att leda och hantera projekt inom dessa trafikslag. Grupp Buss & Pendel ingår i Sektion buss, pendeltåg och bytespunkter, som i sin tur tillhör avdelning Investeringsprojekt (IP). IP ansvarar för genomförandet av myndighetens projekt och program. I ansvaret ingår att säkerställa en god kvalitet avseende styrning och ledning. Analyser och åtgärdsval hanteras i avdelningen Strategisk utveckling (SU). Projekt omfattar byte av ljuskällor och armaturer på sex stationer för att uppfylla ovan nämnda direktiv, som syftar till att sätta energiprestanda hos produkter, förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Utöver detta så skall stationernas attraktivitet (varumärke, trygghet, affär) samt resenärsmiljöer ses över.
Som byggledare ansvarar du i första hand för produktionsskedet i form av effektiv uppföljning av tid, kostnad och kvalitet. Arbetet omfattar kontroll, uppföljning och godkännande av anlitade entreprenörers arbete och egenkontroll, samt ansvar för arbetet bedrivs enligt gällande lagar och krav samt för ändamålet framtagna handlingar.
Arbetsuppgifter
Bidra till framtagandet av upphandlingsdokumenten.
Aktivt följa upp och rapportera entreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren.
Ansvara för input avseende prognos för gällande byggentreprenad.
Leda och protokollföra byggmöten utifrån överenskommen agenda.
Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner. Godkänna när dem är klara och kommunicera dessa till angränsade verksamhet och intressenter.
Då entreprenads arbeten kommer att ske under pågående drift. Koordinera gränssnitt mot driftsoperatören för att säkerställa minimal påverkan på drift.
Säkerställa att entreprenören efterföljer säkerhetsstyrningssystem, krav på miljö och arbetsmiljö, tekniska riktlinjer samt övriga styrande dokument och rutiner som berör arbeten.
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen.
Representera projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Rapportera till projektledaren samt koordinera mot övriga i projektet.
Delta vid arbeten som pågår nattetid.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet och kunskap genom minst 8 års arbetslivserfarenhet inom ledande befattning inom el - eller signalinstallationer. Konsulten skall ha minst 8 års erfarenhet som byggledare, produktionsledare, platschef, Projektledare mm. Konsulten skall minst ha en Bas - P/U utbildning som inte är äldre än 3 år. Intyg skall styrkas på begäran och skall hänvisas i CV. Konsulten skall ha varit ansvarig för produktion för minst 5 projekt de senaste 8 åren inom el eller signalinstallationer.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet som byggledare/projektledare/ produktionsledare i projekt med pågående drift, exempelvis kollektivtrafik anläggningar, industrianläggningar, sjukhus etc. Konsulten har behörigheter SL Kat 25-35 eller motsvarande tillsyningsman enligt Kat 25. Mer än 10 års erfarenhet som som byggledare, produktionsledare, platschef, projektledare inom signal - eller elinstallationer.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
