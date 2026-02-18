Produktionsledare Armémateriel
2026-02-18
Nu söker vi en produktionsledare som vill vara med på strategisk nivå i den tillväxtresa som armén och försvarsmakten är mitt i. Har du erfarenhet av planering och uppföljning och har en stark drivkraft för att utveckla arbetet inom armématerielområdet? Då kan du vara den vi letar efter.
Om tjänsten
Som produktionsledare får du en central roll i att samordna, planera och följa upp Armémateriels produktion. Du bidrar till att säkerställa att verksamheten genomförs effektivt, ändamålsenligt och med god spårbarhet. I rollen deltar du i myndighetens försvarsmaktsplanering kopplat till armémateriels produktion och tar fram underlag och prognoser i nära samarbete med controllerfunktioner samt medverkar vid utveckling av arbetssätt. Du bidrar till att utveckla produktionsfunktionen inom verksamhetsområdet och stödjer verksamhetsområdeschefen i produktionsrelaterade frågor.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. För att lyckas i rollen har du några års aktuell och relevant erfarenhet av planering och uppföljning och vana att arbeta i olika stödsystem, processer och beslutsmodeller inom produktion. Det är även nödvändigt att du har erfarenhet att samordna arbete med flera intressenter samt att du har erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och dokumentera beslut. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i MS Office.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom försvarssektorn, liksom erfarenhet av projektledning. Vi ser även positivt på erfarenhet av projektarbete på aggregerad nivå, såsom portfölj- eller programnivå, samt erfarenhet av Försvarsmaktens materielförsörjning, till exempel genom arbete inom FMV eller Försvarsmakten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad och självgående med förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga. Du tar initiativ och uppnår resultat. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och bidrar till ett konstruktivt arbetsklimat.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV bidrar du till att göra Sverige och världen säkrare. Vi förser det svenska försvaret med teknik och kunskap - från idé till leverans.
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Enligt överrenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
