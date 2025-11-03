Produktionsledare
JKS Sverige AB / Chefsjobb / Västervik Visa alla chefsjobb i Västervik
2025-11-03
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Västervik
, Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Kalmar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Du leder och fördelar arbetsuppgifter till dina medarbetare inom ditt ansvarsområde i fabriken.
Du ansvara även för den dagliga driften av produktionen som omfattar resursplanering, kapacitet samt flöden i fabriken. Och ser till att fattade beslut verkställs i enlighet med företagets fastlagda policys.
I ditt ansvar ingår även att du utvecklar vårt arbetssätt enligt LEAN, Six Sigma med fokus på 5S och ständiga förbättringar, tillsamman med att aktivt arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö.
Du kommer ansvara för företaget underhållsstrategi och tillgänglighet och vara ett stöd vid investering, automatiserings och digitaliseringsprojekt.
En viktig del i rollen är att samverka med andra funktioner i företaget, så som försäljning, marknad, teknik, inköp och kvalitet.
Rollen innefattar också projektledning av nya produkter, förbättringar och uppföljning samt rapportering till företagsledning.
Du säkerställer att verksamheten uppfyller produktionsmålen gällande kvalitet, leveranssäkerhet samt produktivitet.
Om dig:
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbetsledning med liknande arbetsuppgifter från tillverkningsindustri och av de ansvarsområden som rollen innefattar.
Du har goda kunskaper om arbetsmiljölagen och erfarenhet av att arbeta med såväl organisatorisk och social arbetsmiljön.
Vi ser även att du har kunskap inom projektledning, 5S metodiken. Som person känner du igen dig i att du är initiativtagande, mål -och resultatorienterad med en god samarbetsförmåga.
Du är strukturerad, beslutsam och har tidigare ledarerfarenheter.
Du skall ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god vana att hantera olika former av IT- system och en god förståelse för teknik.
Varmt välkommen med din ansökan, bifoga CV, kopia på betyg och intyg som styrker dina formella meriter. Sista ansökningsdag 16 november.
Har du frågor om tjänsten kontakta Produktionschef Matias Rosin, 070921215908 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.cncplat.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CNC -Plåt AB Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9586905