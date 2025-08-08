Produktionsingenjör (vikariat)
Fresenius Kabi AB / Teknikjobb / Uppsala Visa alla teknikjobb i Uppsala
2025-08-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fresenius Kabi AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Tierp
eller i hela Sverige
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Vill du vara en del av vår tillverkning i världsklass och verka i produktionens hjärta? Vi söker nu produktionsingenjörer till avdelningen SVP där vi tillverkar ampuller och vialer - produkter som räddar liv!Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som produktionsingenjör innebär att förbättra och utveckla befintliga produktionsprocesser och produktionsutrustning med avseende på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och produktivitet.
Du kommer att arbeta med framtagning av styrande dokument och arbetsrutiner. Du ansvarar även över optimering och validering vid framtagning av nya processer/metoder samt förbättrande av befintliga processer. Vidare arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för utredningar/felsökningar av processer och utrustning. Din placering blir hos avdelningens supportgrupp som består av kvalitetstekniker, tekniker och ingenjörer.
I rollen kommer du vara en nyckelperson i att driva utvecklingen av avdelningen framåt. Du kommer att arbeta aktivt för att effektivisera produktionsprocesserna med arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet i fokus.
En del av ditt arbete består av att:
utföra utredningar och felsökningar av processer och utrustningar
aktivt leda förbättringsarbetet inom avdelningen
bistå med kompetens i projekt
utreda kvalitetsavvikelser
Om dig
Du är nyfiken, driven och initiativtagande med fokus på problemlösning och när det kommer till detaljer är du mycket noggrann. Det är också viktigt att du har förmågan att arbeta strukturerat och hantera parallella arbetsuppgifter. Du är en person som värdesätter att göra ett bra jobb och tar ansvar för ditt arbete.
Kvalifikationer/krav:
Dokumenterad erfarenhet av tekniskt arbete
Mycket goda språkkunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
Datorkunskaper
Meriterande kunskaper:
Ingenjörsexamen med inriktning maskin, automation eller liknande
Kunskaper inom LEAN production
kunskaper inom validering
Ändringsarbete
GMP kunskaperOm tjänsten
Tjänsten är ett vikariat t.om februari 2026, eventuellt längre.
Tillträde omgående. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Julia Hedström via mejl; julia.hedstrom@fresenius-kabi.com
.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Jobbnummer
9450528