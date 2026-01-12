Produktionsingenjör med renrumserfarenhet
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Produktionsingenjör med renrumserfarenhet på uppdrag av vår klient.
För kundsräkning söker vi nu en produktionsingenjör med erfarenhet av arbete i renrumsarbete.Arbetet som produktionsingenjör innebär framför allt att du är ett dagligt stöd till produktionen. Rent praktiskt kan det innebära: avvikelsehantering, driva Change Control-ärenden, felsökning av processutrustning, kontakta underhållsavdelning och/eller entreprenörer.Denna tjänst innefattar också övergripande renrumsansvar för avdelningens räkning Exempel på arbetsuppgifter kopplat till renrummen: revalideringar, mikrobiologiska avvikelser, cc-ärenden vid förändringar, produktionsrepresentant vid audit.Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma: Fungerar som stöd i reklamationsärenden och driva reklamationsutredningar. Förbättringsarbete, uppdaterar produktionsdokument samt utför och dokumenterar riskanalyser mm. Ingenjörsarbetet präglas av variation och en möjlighet till att påverka den dagliga verksamheten, där tillverkningen är i fokus.
Krav för rollen:- Civilingenjör eller motsvarande med inriktning mot bioteknik/kemiteknik/maskinteknik eller liknande utbildningsbakgrund.- Tidigare erfarenhet inom renrum/tillverkning/bioteknik är fördelaktigt.- Svenska och Engelska i tal och skrift- Renrumskunskaper- MS Officepaketet
ÖvrigtMeriterande om kandidat också har:- Kunskaper om process- och produktutveckling- Kunskaper i Unicorn, Oracle, Magic och/eller Veeva5 dagar i veckan på plats hos kund
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragslängd: 9 månaderUppdragsperiod: 2026-01-26 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
