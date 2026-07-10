Produktionsingenjör - Skövde
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2026-07-10
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Produktionstekniker inom Verifiering & Batterikommunikation – BESS
Vill du vara med och utveckla framtidens energilösningar? Vi söker nu en engagerad och driven Produktionstekniker som vill arbeta med verifiering, batterikommunikation och produktionsutveckling för BESS (Battery Energy Storage Systems).
I denna roll får du möjlighet att arbeta nära Energy-avdelningen och våra mjukvaruexperter för att utveckla och forma både mjukvara, produktionsutrustning och monteringsprocesser som används för att verifiera och kommunicera med batterimoduler installerade i våra battericontainrar.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som Produktionstekniker kommer du bland annat att:
Säkerställa batterikommunikation och verifieringstester av batterimoduler.
Arbeta med End of Line-utrustning och mjukvarulösningar kopplade till batterisystem.
Ansvara för produktionsteknisk kvalitet och grundskick inom projektuppdraget.
Utveckla och förbättra monteringsprocesser samt säkerställa ändamålsenliga monteringsunderlag och arbetsinstruktioner.
Identifiera och driva effektiviseringar av produktionsflöden genom exempelvis förmontage och andra förbättringsåtgärder för att optimera monteringstid och kvalitet.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra med egna idéer till projektgruppen.
Aktivt delta i projekt för att säkerställa att projektmetoder följs och att projektmål uppnås.
Bidra till utvecklingen av teknikorganisationens interna målarbete.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning inom teknik, el, IT eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkande industri.
Erfarenhet av att arbeta med monteringsunderlag, manuella monteringsprocesser och produktionsoptimering.
Erfarenhet av verifiering, testutrustning, mjukvara eller industriella kommunikationslösningar.
God förståelse för produktionsflöden och ett strukturerat förbättringsarbete.
Tidigare erfarenhet av projektarbete.
Ett genuint intresse för elteknik och mjukvarukommunikation.
Vi tror också att du är en person som:
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team.
Är trygg i att ställa krav och samarbeta med olika intressenter för att hitta de bästa lösningarna.
Är driven, initiativtagande och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att arbeta i teknikens framkant inom energi- och batterilösningar tillsammans med engagerade kollegor i en innovativ och utvecklande miljö.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: work@integroconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsingenjör - Skövde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integro Consulting AB
(org.nr 559307-4866)
John G. Grönvalls Plats 10 (visa karta
)
541 36 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde Jobbnummer
9999810