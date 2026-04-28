Produktionschef till Elfcon Containerservice
2026-04-28
Vill du ta en central roll i en verksamhet där affären avgörs i verkstaden och i dialogen med kunden? Har du erfarenhet av att leda operativt arbete i en teknisk miljö och trivs i en roll där du kombinerar teknik, kundkontakt och planering? Då kan rollen som Produktionschef hos Elfcon vara rätt för dig!
Om Elfcon Containerservice
Elfcon bildades 1991 och är en etablerad aktör inom reparation, underhåll och service av lastbärande utrustning, containrar, tankcontainrar och specialutrustning för rederier, terminaler och industrikunder.
Bolaget har verksamhet i Göteborgs hamn samt i Belgien och Tyskland och är sedan 2024 en del av Tången Industrikapital. Elfcon har byggt sin position genom flexibilitet, problemlösning och starka kundrelationer i en verksamhet där snabbhet och tillgänglighet är avgörande.
Bolaget har cirka 18 medarbetare i Sverige, 10 i Belgien och 5 i Tyskland.
Om tjänsten som Produktionschef
Som Produktionschef har du det operativa helhetsansvaret för Elfcons verksamhet i Sverige. Du ansvarar för att kundernas uppdrag hanteras snabbt, effektivt och med hög kvalitet - från första förfrågan till färdig leverans.
Rollen är verksamhetsnära och utgör den operativa kärnan i bolaget. Du är den naturliga ingången för kundförfrågningar och arbetar med att bedöma arbeten, ta fram tekniska lösningar, sätta pris, planera resurser och säkerställa att arbetet genomförs på bästa sätt.
Du arbetar nära VD, som ansvarar för affär, struktur och uppföljning, medan du ansvarar för den dagliga driften, prioriteringarna och genomförandet i produktionen.
Initialt går du bredvid nuvarande produktionschef för att sätta dig in i kunddialoger, tekniska lösningar, prissättning och planering, innan du successivt tar över ansvaret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara huvudsaklig ingång för kundförfrågningar och löpande kunddialog
Bedöma arbeten och ta fram tekniska lösningar
Ansvara för prissättning, offerter och genomförbarhet
Planera, prioritera och fördela resurser i produktionen
Leda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet
Säkerställa snabb, flexibel och kvalitativ leverans
Ansvara för inköp av material och utrustning
Ansvara för säkerhet, maskiner och löpande underhåll
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstad, industri, service eller liknande teknisk verksamhet och som trivs i en roll nära produktion och leverans.
Du har en god teknisk förståelse och är van att bedöma arbeten, förstå vad som krävs i tid och material samt fatta beslut kring genomförande. Du behöver inte kunna allt tekniskt, men du behöver förstå helheten och kunna ta ansvar för resultatet.
Du har erfarenhet av att leda arbete, planera resurser och få andra att leverera. Har du även arbetat med kundkontakt, prissättning eller inköp är det meriterande.
Som person är du närvarande, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i ett högt tempo, har lätt för att skapa förtroende och är tydlig i ditt ledarskap.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet från verkstad, industri eller teknisk serviceverksamhet
Erfarenhet av arbetsledning, produktion eller liknande ansvar
God teknisk förståelse och förmåga att bedöma arbeten
Erfarenhet av kundkontakt och operativ dialog
Förmåga att planera, prioritera och fördela resurser
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av svets, mekanik, hydraulik eller tung utrustning
Erfarenhet av prissättning, offertarbete och inköp
Erfarenhet från hamn, sjöfart eller logistik
Erfarenhet av säkerhetsarbete eller maskinansvar
Elfcons erbjudande
Hos Elfcon blir du en nyckelperson i ett etablerat och välrenommerat bolag där problemlösning, service och förmågan att agera snabbt är centralt.
Du får en roll med stort ansvar och direkt påverkan på den dagliga verksamheten, där du arbetar nära både kunder och medarbetare i en miljö med korta beslutsvägar och stark laganda.
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelse
Finner du tjänsten som Produktionschef hos Elfcon Containerservice intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940)
418 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Tången Industrikapital AB Kontakt
Search Associate
Felicia Alves Felicia.Alves@needo.se +46707763774
9879896