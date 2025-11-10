Produktionschef prefabricerade bostads- och hotellmoduler
Produktionschef till Isolamin i Överkalix
Nu förstärker vi organisationen med en produktionschef som tillsammans med vårt team tar en viktig roll i vår nästa tillväxtfas.
Vi är specialiserade på prefabricerade bostads- och hotellmoduler samt kundanpassade lösningar inom sandwichelement. Vi är en del av Part Group och arbetar med industriellt byggande av moduler som kundanpassas och färdigställs i vår moderna produktionsyta på 12000 kvm. Isolamin är ett ISO-certifierat företag som använder moderna digitala verktyg som Archicad och Inventor i det tekniska arbetet.
Om tjänsten
Som produktionschef på Isolamin ansvarar du för att leda, planera och utveckla det dagliga produktionsarbetet. Du har en arbetsledande funktion och arbetar nära teamet i produktionen.
Tjänsten innebär ansvar för tidsplanering, resursoptimering och kvalitetssäkring - samt för att produktionsmål nås. Du arbetar aktivt med att förbättra flöden genom Lean, taktning och kontinuerligt förbättringsarbete. Vi ser även att du bidrar med struktur, samverkan och ett tydligt ledarskap.
Du rapporterar direkt till VD. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och fördela det dagliga arbetet inom produktionen
• Säkerställa att produktionen följer uppsatta tidsplaner
• Arbeta med kontinuerlig förbättring och optimering av produktionsflöden
• Följa upp och analysera mål, kvalitet och produktionens resultat
• Coacha och leda produktionspersonalen i det dagliga arbetet
• Tolkning av 3D-ritningar och arbete i digitala verktyg (ex. Archicad och Inventor)
• Ansvara för dokumentation och kvalitetssäkring enligt gällande standarder
Vi söker dig som
• Har en relevant utbildning, exempelvis inom teknik, produktion eller industri
· Har ett intresse för teknik och IT - vi är ett företag i teknisk framkant och arbetar med moderna verktyg och 3D-ritningar
• Är trygg i en arbetsledande roll och trivs med att ta ansvar
• Är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad
Ansökan:
Låter det här som rätt tjänst för dig? Tveka inte - vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt person.
Placering: På vår fabrik i Överkalix Arbetstid: Dagtid Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor:
Kontakta ansvarig rekryteringskonsult maria.jonsson@cesab.se
Din ansökan hanteras i enlighet med GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Cesab
Maria Jonsson maria.jonsson@cesab.se 070-2030180
