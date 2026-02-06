Produktionschef
Nu finns möjlighet för dig att ta ett helhetsansvar för produktionen i ett anrikt och expansivt livsmedelsföretag. Stensåkra Charkuteri befinner sig i en tillväxtfas och söker nu en Produktionschef som med närvaro, struktur och utvecklingskraft vill leda och utveckla produktionen till nästa nivå. Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som Produktionschef på Stensåkra Charkuteri har du det övergripande ansvaret för att leda, vidareutveckla och säkra en effektiv, kvalitetssäkrad och skalbar produktion. Ansvarsområdet omfattar hela flödet från råvarumottagning till färdigpackad produkt och utleverans, och ställer höga krav på planering, kvalitet, struktur och daglig styrning.
Produktionen innefattar tillverkning under eget premiumvarumärke samt produktion för externa varumärkesägare. I takt med nya investeringar, utökning av skift och växande affärer befinner sig företaget i en expansiv förändringsresa. Det innebär att du ansvarar för att vidareutveckla produktionen där arbetssätt, organisation och flöden utvecklas mot tydligare struktur, funktionellt ansvar och högre grad av standardisering.
Du leder en produktionsorganisation om cirka 35 medarbetare inklusive teamledare, planerare och skiftesledare. Rollen kräver både ett operativt ansvar och ett mer strategiskt och långsiktigt utvecklings- och förbättringsarbete. Du ingår i företagets ledningsgrupp där du förväntas aktivt bidra till verksamhetens övergripande styrning och utveckling.
Om dig
Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom tillverkande industri och som har varit delaktig i att utveckla och förbättra produktionsverksamheter. Du erfarenhet av ledarskap och är van vid att arbeta strukturerat med uppföljning och KPI:er. Du har en god ekonomisk förståelse och erfarenhet av förändringsarbete, gärna med metoder som LEAN, 5S, Kaizen eller liknande. Kunskap om livsmedelsproduktion, kvalitetsstandarder och certifieringar såsom BRC är meriterande, liksom erfarenhet av automatisering och investeringar i nya produktionslinor.
Som person är du en tydlig och närvarande ledare som med ett coachande förhållningssätt motiverar och utvecklar din organisation. Du är handlingskraftig, prestigelös och har ett genuint engagemang för både verksamhet och medarbetare. Du trivs i en miljö där utveckling, förändring och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Stensåkra Charkuteri tar ordet!
Vi är ett småländskt charkuteri med rötter från 1945 och en stark tradition av hantverk, kvalitet och hög kötthalt. Vi vill fortsätta vara ett ledande premiumvarumärke inom svensk chark och samtidigt en pålitlig produktionspartner till starka varumärkesägare. Hos oss möts stolthet för råvaran med framåtblickande utveckling, där hållbarhet, kvalitet och effektivitet går hand i hand. Nu söker vi dig som vill vara med och forma vår framtida produktion tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.
Vi en del av Sisjö Intressenter, en bolagsgrupp med säte i Göteborg. De är en innovativ och stöttande samarbetspartner med syftet att skapa lönsamma och hållbara bolag med en organisk tillväxt. Idag har Sisjö Intressenter fem starka varumärken i sin portfölj med en nettoomsättning om cirka en miljard kronor.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Vetlanda. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. För denna tjänst tillämpar vi löpande urval och vi önskar din ansökan senast 1 mars.
VEM är VEM
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar för ledande befattningar. Vi tror på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i varje steg. Med djup affärsförståelse och stort engagemang skapar vi träffsäkra och hållbara matchningar för både kandidater och kunder.
