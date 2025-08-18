Produktionschef - Outokumpu PSC
2025-08-18
Produktionschef - Outokumpu Plate Service Center, Degerfors
Vill du leda produktion i framkant och bidra till utvecklingen av framtidens rostfria stål? Outokumpu söker nu en engagerad och resultatinriktad Produktionschef till vårt Plate Service Center i Degerfors.
Som Produktionschef har du en nyckelroll i att leda, effektivisera och utveckla vår produktion - med fokus på säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet, och förbättringsarbete. Du är en del av den lokala ledningsgruppen och driver tillsammans med övriga chefer verksamheten framåt enligt koncernens mål och strategier.
Om rollen
Som Produktionschef leder du produktionen i nära samverkan med funktionerna försäljning, logistik och kvalitet. Du har fullt ansvar för att säkerställa en effektiv drift, följa upp produktionsresultat, utveckla processer och medarbetare.
Du ansvarar bland annat för:
• Att driva produktionen enligt uppsatta mål och KPI:er
• Budget och uppföljning av nyckeltal
• Personal- och arbetsmiljöansvar
• Underhåll av produktionsutrustning och anläggning
• Kvalitetssäkring av leveranser enligt kundkrav
• Kontinuerligt förbättringsarbete och investeringar
• Kompetensutveckling av teamet och genomförande av utvecklingssamtal
• Samverkan med leverantörer och inköpsorganisation kring material och avtal
Du har också mandat att fatta beslut inom hela den operativa produktionsverksamheten och rapporterar till platschef.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att leda produktion inom industriell verksamhet
• Är van vid att ta ansvar för både drift, personal och resultat
• Har god planeringsförmåga och förstår vikten av struktur och uppföljning
• Har ett tydligt och inkluderande ledarskap
• Trivs med att driva förbättringar och skapa engagemang
• Har goda kunskaper i ritningsläsning, IT-system och Office-paketet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande:
• Kunskap om PSC Nordics produktionsmiljö
• Erfarenhet av ISO 9001/14001 och miljölagstiftning
• Erfarenhet av kalkylering, materialflöden och leverantörskontakter
Vi erbjuder
En operativ och strategisk roll i ett högpresterande team där du får stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Hos oss möter du en kultur som präglas av säkerhet, hållbarhet, affärsmässighet och samarbete.
Skicka in din ansökan senast den 8 september 2025.
Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så vänta inte med din ansökan!
För frågor om tjänsten:
Juha Sipola, VP - Juha.Sipola@outokumpu.com
För frågor om rekryteringsprocessen:
Adis Martinovic, Rekryterare - adis.martinovic@outokumpu.com
Facklig kontakt:
Unionen - Kimmo Satta - kimmo.satta@outokumpu.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
693 81 DEGERFORS Körkort
