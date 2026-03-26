Produktionsarbetare - Norrköping
Stena Recycling AB / Grovarbetarjobb / Norrköping Visa alla grovarbetarjobb i Norrköping
2026-03-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Motala
, Mjölby
eller i hela Sverige
Är du en ansvarstagande och engagerad person som gillar att arbeta praktiskt? Hos oss i Norrköping får du en viktig roll i återvinningsprocessen. Du arbetar med maskiner, möter kunder och bidrar till en mer hållbar framtid. Här värdesätter vi samarbete, säkerhet och omtanke - både för varandra och för vår omvärld.
Arbetsuppgifter
Som produktionsarbetare är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du hanterar inkommande material så att det kan skickas vidare till våra kunder och samarbetspartners. Det innebär att du tar emot, kontrollerar, administrerar och sorterar material samt lastar och packar det som ska vidare. Allt material hanterar du med hjälp av hjullastare, materialhanterare eller truck.
Du bidrar också till att våra maskiner fungerar som de ska genom förebyggande underhåll samt är med och rapporterar av eventuella fel och brister i material, arbetsmoment eller rutiner. Vi uppskattar initiativ - därför är du med och förbättrar våra rutiner och arbetssätt, och driver vårt säkerhetsarbete framåt. Till filialen inkommer det löpande privat- och företagskunder då de kan lämna in material direkt till oss. Du kommer att bemöta och vara behjälplig vid frågor de tillfällen som dem kommer till filialen.
Arbetstider: måndag till fredag 07:00-16:00.
Startdatum: Så snart som möjligt.
Vem är du?
Du är en person som gillar att ta ansvar och har ett öga för detaljer. Du är noggrann, strukturerad och har ett naturligt driv att skapa engagemang och trygghet i arbetet. Du trivs med att samarbeta, men är också självgående när det behövs. Du är nyfiken, lösningsorienterad och delar gärna med dig av idéer som kan förbättra vårt arbetssätt. Självklart är du en glädjespridare som skapar god stämning omkring dig och som har ett riskmedvetet förhållningssätt i arbetet.
Kvalifikationer/krav
Du behöver ha följande för att lyckas i rollen:
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet/kunskap av att köra hjullastare
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning motsvarande gymnasial nivå
• Goda datorkunskaper och goda kunskaper i Officepaketet (främst Outlook och Teams)
• B-körkort
• Truckkort
• Mycket god svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av en liknande roll, goda kunskaper i engelska samt behörighet för grävmaskin/materialhanterare och/eller hjullastare.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Information om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdat 16 april. För att säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urval ber vi dig att svara på våra inledande urvalsfrågor istället för att skicka personligt brev. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande chef Nicklas Hellgren via nicklas.hellgren@stenarecycling.se
.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Nordens ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Med 1900 engagerade medarbetare på 90 anläggningar över hela Sverige skapar Stena Recycling AB långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
För detta jobb krävs körkort.
Stena recycling Jobbnummer
9820818