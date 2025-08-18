Produktionsansvarig dekormålare
GöteborgsOperan AB / Grafiska jobb / Göteborg Visa alla grafiska jobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GöteborgsOperan AB i Göteborg
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vill du arbeta med scenkonst i världsklass och vara en nyckelperson i skapandet av GöteborgsOperans scenbilder? Nu söker vi en produktionsansvarig dekormålare som vill leda och delta i det konstnärliga arbetet med vår dekorproduktion.
Du har en central roll i koordineringen av arbetet på dekormåleriet i både operahuset och våra verkstäder på Magasinet, och samverkar nära med scenografer, övriga verkstäder och produktionsteam.
Tjänsten kombinerar konstnärligt arbete med arbetsledning och kräver både hantverksskicklighet, ledarskap och ett öga för helhet och detaljer.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din konstnärliga och tekniska kompetens inom dekormåleri, skulptur och har goda materialkunskaper, och som har erfarenhet av att arbeta inom scenkonstproduktioner och arbetsledning. Du är van att ta ansvar, prioritera och planera, och du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du är rak, tydlig och kommunikativ i din arbetsledning och har ett starkt engagemang för att skapa ett gott arbetsklimat. Du är prestigelös, lösningsorienterad och leveransfokuserad - med förståelse för att konstnärlig kvalitet alltid ska balanseras mot tid, budget och hållbarhet.
Du har eftergymnasial konstnärlig utbildning inom dekormåleri eller motsvarande dokumenterad yrkeskompetens. Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet som dekormålare inom scenkonst och goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Dina ansvarsområden
- Planera och koordinera säsongens dekortillverkning på dekormåleriet
- Styra produktionen utifrån ritningar, modeller och scenografers intentioner
- Leda och fördela arbetet i teamet
- Beräkna tid, utarbeta arbetsmetoder och resursfördelning inom projektens ramar
- Ansvara för inköp samt utrustningens och lokalernas skick
- Bidra till utveckling av yrkesrollen och kollegors kompetens
- Samverka med andra yrkesgrupper inom produktionsprocessen
- Arbeta aktivt för en hållbar verksamhet och god arbetsmiljö
Vi erbjuder
- En spännande och kreativ roll i hjärtat av GöteborgsOperans konstnärliga arbete
- Ett varierande arbete i en unik miljö där konst och teknik möts
- En arbetsplats präglad av professionalism, engagemang och nyskapande
- Samarbete med några av Sveriges mest erfarna och skickliga scenkonstnärer och tekniker
- En inkluderande arbetsmiljö där arbetsledarskap och medarbetarskap går hand i handAnställningsvillkor
- Anställningen är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning
- Heltid
- Individuell lönesättning tillämpas
- Placeringsort Göteborg
- Tillträde enligt överenskommelse
Angående ansökan
- I den här rekryteringen vill vi att du inkommer med en portfolio i ansökan
Vill du bli en del av en ledande kulturinstitution och skapa konst som berör? Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker i augusti.
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsoperan AB
(org.nr 556121-7828) Arbetsplats
Verkstad Kontakt
Frida Goodrich frida.goodrich@opera.se Jobbnummer
9462702