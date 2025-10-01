Produktchef Ekonomi
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, lön, juridik och fastigheter. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet är vi Sveriges närmaste konsultbyrå för företagare och bidrar till trygghet och växtkraft för människor, samhälle och företagande i hela Sverige. Vill du vara med och göra skillnad i vår transformationsresa? Då kan ditt nästa jobb vara Produktchef Ekonomi inom teamet Produktutveckling och IT!
Om tjänsten
Vi söker en Produktchef med ansvar för leveransprocesser, standardsystem och affärsstöd inom vår ekonomiaffär. I nära samarbete med ditt team, kollegor från verksamheten och andra gemensamma funktioner säkerställer du ett modernt, effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt inom vår kärnaffär samt aktuell och lättillgänglig information som gör det lätt för kollegor som jobbar i processerna att göra rätt.
Din chef, Pia Bax, ingår i koncernledningen och leder funktionen Produktutveckling och IT. Du blir en nyckelspelare i ledningsgruppen för Produktutveckling och IT och bidrar till avdelningens utveckling, samverkan och engagemang.
Dina främsta ansvarsområden:
• Definiera målbild, utvecklingsplan och äga budget inom ansvarsområdet.
• Leda utveckling, digitalisering, förvaltning och support av ekonomiprocesser.
• Ansvara för standardsystem och leverantörssamarbeten.
• Löpande omvärldsbevakning inom exempelvis: lagar och regler, teknikutveckling, systemlösningar och nya funktionaliteter.
• Stötta verksamheten i införandet av vårt gemensamma arbetssätt.
• Skapa och underhålla dokumentation samt säkerställa information och utbildning.
• Arbetsleda och utveckla teamet genom rekrytering, coaching och resursplanering.
• Etablera ett nära samarbete med verksamheten för förståelse, förankring, efterlevnad och involvering i utveckling.
Vi erbjuder
Teamet sitter på Ludvig och Co's huvudkontor i moderna lokaler på Kungsholmen. Här arbetar vi nära ledning, gemensamma funktioner och affärsenheter. Vårt gemensamma mål är att göra Ludvig och Co till det bästa företaget för både kunder och medarbetare - och att ha roligt på vägen.
Vi erbjuder stor flexibilitet i hur du utför ditt arbete och mycket goda möjligheter att växa i din roll.
Hos oss får du:
• En nyckelroll i en organisation som är i förändring och stark utveckling.
• En arbetsmiljö som präglas av samarbete, affärsmässighet och ständigt lärande.
Vem vi söker
Vi söker en driven ledare som kan växla mellan att sätta strategisk riktning och säkerställa genomförande av prioriterade förändringar. Du är en resultatinriktad "doer" med hög egen leveransförmåga, samtidigt som du är skicklig på att nå resultat genom samarbete och att bygga engagemang i organisationen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roller inom redovisningsbranschen.
Vi tror att du:
• Har god förståelse för leveransprocesser och systemstöd inom redovisningsbranschen
• Är van vid att samverka med både verksamhet och IT
• Är en trygg ledare som skapar samarbete och engagemang både i teamet och över avdelningar.
• Har stark analytisk förmåga och kan balansera strategiska mål med operativa leveranser.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!
Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi vill därför be dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12:e oktober
