Produkt Manager

TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2019-12-23GS1 söker en affärsdriven och relationsbyggande Product Manager till deras huvudkontor i Stockholm!GS1 Sweden söker en Product Manager som med stort engagemang och ett strukturerat arbetssätt kan bidra till att stärka företagets varumärken och utvecklar GS1 produkter i linje med företagets strategier för produktportfölj och varumärken. Som Product Manager kommer du bidra till att öka kundnöjdheten för GS1 produkter genom att definiera roadmap och driva genomförandet i linje med företagets affärsplan. Du kommer att ha en betydelsefull roll och tillhöra ett engagerat och innovativt team på GS1s huvudkontor i centrala Stockholm. Brinner du för utveckling och har erfarenhet från liknande arbete kan detta vara något för dig. Varmt välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Förutom att du får ta del av fina förmåner såsom modernt kontor i Stockholm city, förmånligt friskvårdsbidrag, flexibel arbetsplats och 6 veckors semester kommer du på GS1 Sweden vara en del av ett stort, internationellt bolag som dagligen effektiviserar näringslivet i Sverige.Tjänsten är på heltid (37,5 h/v).DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERGS1 Sweden vänder sig mot aktörer inom dagligvaruhandeln, Foodservice, apotek, övrig detaljhandel samt transport och logistik som alla använder standarder för att ge produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet. I rollen som Product Manager på GS1 har du både ett strategiskt och operativt ansvar och du kommer att få ett mycket spännande helhetsansvar för din produkt som t.ex. value proposition, customer insight, produktanalys och planering samt lansering.* Formulera mål och nyckeltal för aktiviteter som linjerar med övergripande affärsmål* Ansvar för att implementera företagets affärsplan i relevanta delar* Optimera arbetet med rätt fokus och insats för respektive produkt* Proaktivt samordningsansvar gentemot Standardutveckling, IT-utveckling, Marketing, Sälj samt i viss mån Kundservice och Produktion.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅSom Product Manager är ditt fokus att genom kontinuerlig uppföljning av användarresearch, genom bland annat kartläggning av användandet av GS1 produkter och tjänster, att fortsätta utveckla användarvänlighet och ny funktionalitet tillsammans med intressenter i affärsområden och vår utvecklingsavdelning.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har förmåga att prioritera och självständigt driva ditt arbete framåt. Du har en eftergymnasial utbildning och har ett tekniskt intresse. Som person är du affärsdriven och kommersiell med ett starkt inre driv och hög emotionell intelligens. Du har några års erfarenhet av att ha arbetat som Product Manager eller motsvarande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla digitala produkter inom B2B. Du har en analytisk förmåga, nyfikenhet och snabbt ser vilka detaljer som är viktiga för helheten. Då man träffar och samarbetar med många olika personer både internt och externt så tror vi att du har ett förtroendeskapande och professionellt förhållningssätt. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat och är van att arbeta i Officepaketet.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG Tech som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2019-12-23Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-19Tng Group AB5019118