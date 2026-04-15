Production Manager på Slaktkyrkan
Gsr Event AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gsr Event AB i Stockholm
Production Manager - Slaktkyrkan
Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ miljö där du är spindeln i nätet för våra konserter och klubbar? Älskar du livemusik? Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad Production Manager som vill ta helhetsansvar för planering, koordinering och genomförande av våra evenemang i Slakthusområdet.
Vi erbjuder både heltids och deltidstjänster med start från 1 september.
Om rollen
Som Production Manager är du en central del av vår verksamhet och ansvarar för att säkerställa att våra event genomförs smidigt. Du är den primära kontaktpersonen för både interna och externa parter genom hela processen.
Dina arbetsuppgifter
Ansvara för allt administrativt arbete kring konserter och klubbar
Vara första kontakt för externa och interna event från att bokning till genomförande
Koordinera med tech-teamet för att säkerställa tekniska förutsättningar
Planera och koordinera eventscheman
Hantera hospitality
Delvis arbeta på plats under konserter
Vi söker dig som
Har god organisatorisk förmåga och kan hantera flera projekt parallellt
Är kommunikativ och trivs i en koordinerande roll
Har erfarenhet av eventproduktion eller liknande arbete arbete inom musikbranschen (meriterande)
Är lösningsorienterad och flexibel
Trivs med varierande arbetsuppgifter och arbetstider
Vi erbjuder
En spännande roll i en kreativ och händelserik miljö
Möjlighet att arbeta nära både artister och produktionsteam
Utvecklingsmöjligheter inom event och produktion
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV till chill@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: chill@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gsr Event AB
(org.nr 556816-9048)
Styckmästargatan 10 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Slaktkyrkan Jobbnummer
9857130