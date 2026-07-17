Product Support Specialist till Garmin
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-17
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, Partille
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Brinner du för service och att skapa kundupplevelser i världsklass? Vill du arbeta med marknadsledande produkter i ett företag där kvalitet och innovation står i fokus? Då kan rollen som Product Support Specialist vara nästa steg i din karriär.
Vi kan nu erbjuda en spännande tjänst inom kundtjänst som utvecklar dig både personligen och professionellt. Som kundtjänstmedarbetare hos Garmin hjälper du både privatkunder och återförsäljare med support, reklamationer och produktfrågor via telefon, chatt och e-post. Varje kundkontakt är en möjlighet att skapa en positiv upplevelse och därför är hög service, professionalism och engagemang en självklar del av arbetet. Precis som Garmins produkter håller även supporten världsklass.
Garmin är en världsledande tillverkare av navigationsutrustning och utvecklar innovativa produkter för bil, flyg, marin samt frilufts- och sportaktiviteter – produkter som blir en självklar del av kundens liv. Med mottot "byggt för att hålla" genomsyras verksamheten av kvalitet, innovation och långsiktighet- både i produkterna och mötet med kunderna.
Hos Garmin blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i centrum. Eftersom Garmin kontinuerligt lanserar nya produkter får du löpande utbildning och möjlighet att utveckla din kompetens.
Tjänsten inleds med ett introduktionsprogram som pågår under två-tre veckor där du utbildas i Garmins produkter, system och arbetssätt, så att du känner dig trygg och väl förberedd i din nya roll.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och den slutliga kandidaten blir anställd direkt av Garmin.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med kundkontakt och drivs av att ge varje kund en serviceupplevelse i toppklass. Du har ett genuint teknikintresse, är lösningsorienterad och känner dig bekväm med att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Vi tror också att du:
Har tidigare erfarenhet av kundservice, gärna inom teknisk support
Har god IT-vana, teknisk förståelse och lätt för att sätta dig in i nya system
Är lyhörd, empatisk och professionell i kontakten med kunder
Är strukturerad, noggrann och har god prioriteringsförmåga
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska
Trivs med förändring och motiveras av att ständigt lära dig nytt.
Det är meriterande om du har ett genuint intresse för träning, hälsa och en aktiv livsstil samt tidigare erfarenhet av Garmins produkter.
Vad erbjuder Garmin?
Hos Garmin får du arbeta med innovativa produkter tillsammans med engagerade kollegor i en internationell organisation där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus.
Du erbjuds bland annat:
Möjlighet att låna två Garmin-produkter för privat användning
Generös personalrabatt på Garmins produkter
En friskvårdstimme på betald arbetstid varje vecka
Tjänstepension och sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag på 4000kr/år
Ett gediget introduktions- och utbildningsprogram
Goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag till torsdag kl. 08.00–17.00 samt fredagar kl. 08.00–16.00. Du kommer att arbeta på Garmins kontor i Billdal.
Låter detta som något för dig? Urvalsprocessen startar i augusti och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Uggledalsvägen 13 (visa karta
)
427 40 BILLDAL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Fanny Sandberg goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
10005799