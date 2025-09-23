Product Manager Automotive
2025-09-23
Vill du vara med och driva utvecklingen i ett svenskt tillväxtbolag som redan satt standarden för framtidens säkerhetslösningar inom Automotive?
Då vår Product Manager går i pension söker vi nu en ny Product Manager Automotive som vill kliva in i en nyckelroll när bolaget växlar upp både i Norden och internationellt.
Vår unika teknologi
Tänk dig ett skyddsglas som påminner om klassiskt pansarglas men som väger en bråkdel, kan formas och böjas efter behov och bibehåller sikten även efter extrema påfrestningar.
Vid träff av slägga, stenkast eller kulor blir glaset inte mjölkigt och ogenomskinligt, utan får endast jack eller mindre sprickor men håller fortfarande ihop. Tack vare den låga vikten kan glaset monteras på fordon utan att dörrar, gångjärn eller fästen behöver förstärkas.
Detta förändrar spelplanen för fordonssäkerhet och öppnar upp för helt nya marknader och tillämpningar globalt.
Tillväxtresan har bara börjat och här får du chansen att vara med från start.
Hammerglass AB är även vinnare av Manufacturer of the Year på Demcon Award 2024
Din roll som Product Manager
Som Product Manager Automotive blir du spindeln i nätet för våra internationella OEM- och Automotive-produkter.
Ta fullt ägarskap för produkterna inom Automotive - från idé och utveckling till kvalitetssäkring, försäljning och utfasning.
Säkerställer att produkterna uppfyller högt ställda krav på spårbarhet, miljövänlighet och internationella regelverk.
Driver produktutveckling baserat på kundinsikter, reklamationer och marknadsbehov - alltid med sikte på att framtidssäkra erbjudandet.
Arbetar nära säljorganisationen, channel managers, produktion, inköp och kunder - både i Sverige och internationellt.
Representerar Hammerglass på mässor, kundmöten och utbildningar - som expert och ambassadör för våra produkter.
Levererar analyser, affärsunderlag och SWOT för att ge bolaget bästa beslutsstöd.
Vi tror att du är:
En affärsorienterad och utåtriktad person med både operativt driv och strategisk höjd.
Lyhörd, strukturerad och noggrann men också modig nog att utmana och tänka nytt.
Hemma i dialogen med både ingenjörer och C-level hos internationella OEM-kunder.
Van att arbeta med spårbarhet, dokumentation och regelverk i tekniska affärsmiljöer.
En person som får med dig andra på dina idéer och skapar energi kring dig.
Flytande på svenska och engelska, fler språk är meriterande.
Erfarenhet från Automotive/OEM eller angränsande branscher (Tier 1/Tier 2) är starkt meriterande.
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att kliva in i ett bolag som är på väg in i en stark expansionsfas internationellt.
Ett bolag som belönats för innovation, tillverkning och standardisering.
En kultur där entreprenörsanda, kvalitet och framtidstro präglar vardagen.
Stora möjligheter att växa både professionellt och i ansvar.
Detta är din chans att inte bara förvalta utan verkligen utveckla en produktportfölj som gör skillnad på global nivå.
Är du redo att ta lead på Hammerglass tillväxtresa inom Automotive?
Ansök idag och bli en nyckelspelare i ett internationellt bolag med framtiden för sig.
I denna rekrytering samarbetar vi med Green Search & Selection AB.
Kontakta: Carl-Rafael Fredson I crfr@greensearch.se
| +46 703-817080
Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Använd istället länken här för att ansöka.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Hammerglass AB
Hammerglass, grundat 1993 och med huvudkontor i Förslöv, är Nordens ledande producent av säkerhets- och skyddsglas för fordon, byggnader och offentlig miljö. Våra produkter används i över 40 länder - från entreprenadmaskiner och specialfordon till byggnader och känslig infrastruktur - alltid där högsta säkerhet krävs mot vandalism, stenkast, explosioner eller kulor.
Vi har ca 50 medarbetare, en omsättning runt 120 MSEK och befinner oss i en spännande expansionsfas. Bolaget har belönats med flera prestigefulla priser, bl.a. Demcon Award 2024 - Manufacturer of the Year och SIS Standardisation Award 2023 för vårt arbete med internationella säkerhetsstandarder.
