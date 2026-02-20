Product Content Specialist - Webshop
Vill du arbeta nära affären och bidra till ökad försäljning i en viktig period?
Vi söker nu en Product Content Specialist till vår kunds webshop för ett vikariat fram till sommaren. Rollen är operativ och affärsnära - här möts innehåll, användarupplevelse och konvertering.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Jobwise och arbetar ute hos vår kund i norra Stockholm.
Du ansvarar för att företagets produkter inom IT och elektronik presenteras på ett sätt som gör dem lätta att förstå, attraktiva att välja och självklar att köpa. Genom tydliga, säljande och förtroendeskapande produktpresentationer bidrar du direkt till försäljningen online.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att produkter inom IT och elektronik presenteras på ett sätt som gör dem lätta att förstå, attraktiva att välja och självklar att köpa. Du arbetar hands-on i webshoppen med både nytt och befintligt sortiment och säkerställer att produktinnehållet är korrekt, säljdrivande och förtroendeskapande. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt, god språkkänsla och förståelse för hur produkter säljs digitalt.
Detta är ett tidsbegränsat vikariat fram till sommaren, perfekt för dig som snabbt kan komma in i rollen och leverera värde.
Dina ansvarsområden
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra produktinnehåll i webshoppen
Redigera, välja och lägga till produktbilder som stärker köplusten
Säkerställa korrekta, tydliga och lättbegripliga specifikationer och produktfakta
Skriva korta, träffsäkra och säljande produkttexter anpassade efter målgruppen
Förädla befintliga produkter för ökad synlighet och bättre konvertering
Säkerställa en enhetlig struktur, tonalitet och kvalitet i hela sortimentet
Bidra till kampanjer, kategoritexter och produktpaketeringar i webshoppen
Målet med rollen
Att maximera varje produkts försäljningspotential genom relevant, tydligt och säljdrivande innehåll, utan att kompromissa med korrekthet, trovärdighet eller användarupplevelse.
Vi tror att du:
Förstår vad som gör att produkter - särskilt IT- och elektronikprodukter - säljer online
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Har god datorvana och trivs i digitala system
Har känsla för språk, bild och visuell presentation
Gillar att arbeta operativt och affärsnära
Vi erbjuder
Ett utvecklande vikariat fram till sommaren
En affärsnära roll med tydlig påverkan på försäljningen
Arbetsplats i norra Stockholm
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och resultat
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7268332-1852723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242)
Lunda industriområde (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Jobbnummer
