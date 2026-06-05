Procurement Support
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-05
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Aerospace Systems står inför spännande och utmanande åtaganden och söker nu en driven och positiv Procurement Support till sin avdelning Contract & Sourcing. Avdelningen ansvarar för inköp samt delar av affärsutveckling och har ett nära samarbete mellan de affärer som tas in och det som upphandlas.
Nu vill vi att just DU kommer och arbetar med oss! Är du en lagspelare som vill bli en del av vårt fantastiska team så se genast hit!
Vi söker nu dig som kan stötta oss och vår avdelning i vårt dagliga arbete. Inom Strategiskt Inköp ansvarar vi bl.a för att leverantörerna efterlever våra avtal och kommersiella villkor, utveckling av nya och befintliga leverantörer samt att bibehålla och förbättra kostnadsbilden för materialsatsen i våra affärer.
Vi är idag ca 15 medarbetare och arbetet präglas av både interna kontakter här på Saab och externa kontakter gentemot våra leverantörer och kunder. Rollen som Inköpsstöd innefattar både rent administrativa delar som tex resebokningar och förberedelser vid besök men rollen har tyngdpunkt på att bidra till verksamheten genom tex artikel och leverantörsunderhåll i vårt affärssystem, ekonomiuppföljning för avdelningen samt att vara leverantörernas kontaktpunkt och ägare av vår leverantörsportal.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
• Ekonomisk uppföljning av sektionens linjebudget
• Leverantörs - och -artikelunderhåll i vårt affärssystem
• Sammanhållande i vårt arbetsmiljöarbete
• Ägare av och support till våra leverantörsportaler
• Delta i introduktion av nyanställda
• Resebokningar och besökshantering
• Mötes- och beslutshantering
• Avtalsuppföljning och arkivering
• Förbereda presentationsunderlag Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är en lagspelare, är service-inriktad och trivs med högt tempo, samt förstår vikten av din insats för lagets (avdelningens) prestation. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper där du behöver vara prestigelös och initiativrik och tycka om att bidra genom att underlätta för avdelningen i stort. Eftersom din vardag kommer präglas av många kontaktytor kommer din kommunikationsförmåga och din sociala kompetens värdesättas högt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande roll och det kommer vara en fördel om du kan Excel och Powerpoint för att underlätta och effektivisera din vardag. Då våra leverantörer finns över hela världen så ska du förutom svenska känna dig bekväm med att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stefan.cvijetic@saabgroup.com Jobbnummer
9949512