Projektledare med inriktning mot kvalitet
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2026-08-05
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Fakta
Anställningsform: Heltidsanställning
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Distans: HybridPubliceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Det går bra för oss och vi söker nu fler projektledare med inriktning mot kvalitet.
Som konsult hos ACME Consulting får du möjlighet att arbeta i några av Sveriges mest intressanta projekt inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri och offentlig verksamhet. Uppdragen varierar från att utveckla och förbättra kvalitetsprocesser till att leda kvalitetsarbete i större projekt och förändringsinitiativ.
Rollen innebär ett nära samarbete med programledningen, verksamhet och tekniska specialister där du ansvarar för att skapa struktur, följa upp kvalitet och bidra till att projekt och verksamheter når sina mål.
Du kommer bland annat att arbeta med kvalitetsstyrning, processutveckling, uppföljning, riskhantering, förbättringsarbete och samordning mellan olika intressenter. Rollen passar dig som trivs i en varierande vardag där du får kombinera projektledning, kvalitet och verksamhetsutveckling.
Ansvarsområden
• Leda och samordna kvalitetsarbete i projekt och verksamhet
• Driva förbättringsinitiativ och utveckla arbetssätt
• Säkerställa efterlevnad av processer, rutiner och kvalitetskrav
• Planera, genomföra och följa upp aktiviteter och leveranser
• Samordna möten, workshops och uppföljningar
• Dokumentera och kommunicera projektstatus och beslut
• Identifiera risker och arbeta proaktivt med lösningar
• Samarbeta med kunder, projektgrupper och andra intressenter
• Bidra till struktur, ordning och kontinuerlig utveckling
Obligatoriska krav
• Minst fem års erfarenhet av projektledning, kvalitetsledning eller liknande roller
• Erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete
• God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i Microsoft Excel och Office 365 eller liknande system
• Erfarenhet av att planera, leda och dokumentera möten
• Högskole- eller universitetsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande
• Erfarenhet av ISO 55001, ISO 9001 eller liknande ledningssystem
• Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer
• Erfarenhet av projektledning inom infrastruktur eller teknik
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• Certifiering inom kvalitet eller projektledning
Den vi söker
Vi söker dig som är en positiv och engagerad person med ett genuint intresse för projektledning och kvalitetsarbete.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du ser möjligheter istället för hinder och har ett pragmatiskt arbetssätt där du fokuserar på att hitta lösningar som fungerar i praktiken.
Du är noggrann, strukturerad och har ett starkt eget driv. Samtidigt är du prestigelös, tycker om att samarbeta och har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Du trivs med många kontaktytor, är van att leda möten och kommunicerar tydligt med olika målgrupper. Du är social, professionell och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi tror också att du har ett stort teknikintresse och uppskattar att lära dig nya verktyg, arbetssätt och verksamheter. Nyfikenhet och vilja att utvecklas är viktiga egenskaper i rollen.
Vårt erbjudande
På ACME Consulting är konsulten företagets viktigaste tillgång. Vi erbjuder en öppen företagskultur, engagerade kollegor och spännande uppdrag hos några av Sveriges mest intressanta verksamheter.
Vi satsar på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemenskap genom regelbundna aktiviteter och interna nätverk.
Som ett företag i stark tillväxt får du stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.
Mer information
Vi genomför intervjuer löpande och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Kom ihåg
Fullständigt CV
Ange namn, mejladress och telefonnummer för snabbare korrespondens
Vid frågor, kontakta:info@acmeconsulting.se
Följ oss gärna på LinkedIn ACME Consulting: linkedin.com/in/acmeconsultingab Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: info@acmeconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare kvalitet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acme AB
(org.nr 556406-8236)
Gävlegatan 16 (visa karta
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113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10022963