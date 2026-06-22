Procurement Project Leader - Göteborg
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-22
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Vill du arbeta i gränslandet mellan inköp, projektledning och verksamhetsutveckling? Trivs du i en dynamisk miljö där du får koordinera komplexa aktiviteter, samarbeta med många olika intressenter och driva arbetet framåt? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om rollen
Vi söker en Procurement Project Leader som vill vara en central länk mellan inköp, projektverksamhet och produktorganisation. Rollen innebär att leda och samordna inköpsrelaterade aktiviteter inom projekt och operativa initiativ genom hela produktlivscykeln.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med funktioner såsom projektledning, teknik, produktion, planering, kvalitet och inköp. Fokus ligger på genomförande, koordinering och att säkerställa framdrift i projekt och verksamhetskritiska aktiviteter.
Detta är en roll för dig som trivs med att skapa struktur i komplexa sammanhang och som är bekväm med att driva frågor framåt även när förutsättningarna förändras.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera inköpsrelaterade aktiviteter inom projekt och produktområden.
Fungera som inköpsfunktionens representant i tvärfunktionella projektteam.
Säkerställa framdrift och uppföljning av aktiviteter mellan olika funktioner och intressenter.
Identifiera och hantera risker, beroenden och flaskhalsar kopplade till försörjning och inköp.
Koordinera riskreducerande åtgärder och stötta beslutsprocesser.
Säkerställa tydligt informationsflöde mellan inköp och projektorganisation.
Stötta projekt- och produktteam i planering, prioritering och genomförande.
Bidra till att skapa struktur och tydlighet i en föränderlig och komplex verksamhet.
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning inom exempelvis teknik, ekonomi, supply chain eller liknande område.
Har 1–3 års erfarenhet från projektledning, inköp, supply chain, management consulting eller liknande tvärfunktionella roller.
Är van att arbeta självständigt och driva frågor framåt i komplexa organisationer.
Har god kommunikativ förmåga och starkt intressentfokus.
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Meriterande om du har
Erfarenhet från industri-, produktions- eller högteknologiska verksamheter.
Erfarenhet av tvärfunktionellt projektarbete.
Erfarenhet av riskhantering, verksamhetsutveckling eller förändringsarbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven, prestigelös och flexibel person som snabbt kan sätta dig in i nya situationer. Du trivs med att samarbeta över organisatoriska gränser och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950453-2064506". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9973279