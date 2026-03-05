Procurement Coordinator/inköpskoordinator sökes omgående!

Är du analytisk, strukturerad och trivs i en koordinerande roll inom inköp? Nu söker vi en Procurement Coordinator/Inköpskoordinator till en av våra kunder inom energibranschen!
Uppdraget är hos en välkänd aktör inom energibranschen som arbetar med att utveckla framtidens hållbara energilösningar. Här får du möjlighet att arbeta i en professionell inköpsorganisation där data, struktur och effektiva processer står i fokus.
Som Procurement Coordinator blir du en viktig del av inköpsteamet och arbetar nära inköpare och andra affärsfunktioner. Rollen kombinerar inköpsadministration, analys och koordinering och passar dig som trivs i en strukturerad och datadriven arbetsmiljö.
I rollen kommer du bland annat att:

Arbeta med avrop mot befintliga avtal och hantera enklare offertförfrågningar

Förhandla priser och leveranstider med leverantörer

Uppdatera priser, leveranstider och minimiorderkvantiteter i inköpssystem

Hantera orderadministration, inklusive orderbekräftelser och avvikelser

Stötta inköpare med analyser, marknadsunderlag och beslutsstöd

Arbeta med masterdata och säkerställa kvalitet i inköpsrelaterad information

Följa upp KPI:er, rapportera inköpsdata och arbeta datadrivet

Säkerställa strukturerad dokumentation, fakturahantering och arkivering

Hantera administrativa uppgifter kopplade till inköpsprocesser och system

Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom exempelvis ekonomi och teknik

Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med med vår kund, med kontor i Solna. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas. Tjänsten förväntas starta upp i början av april och löper på till och med årsskiftet. Urval sker löpande så sök gärna vid intresse!
DETTA SÖKER VI

Erfarenhet av operativt inköp eller administrativt inköpsstöd

Stark analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i Excel

Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller andra system med fokus på data

God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är strukturerad, noggrann och självgående. Du har ett analytiskt arbetssätt, trivs med att arbeta med data och tycker om att koordinera processer och samarbeta med olika funktioner.

