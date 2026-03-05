Procurement Coordinator/inköpskoordinator sökes omgående!
2026-03-05
Är du analytisk, strukturerad och trivs i en koordinerande roll inom inköp? Nu söker vi en Procurement Coordinator/Inköpskoordinator till en av våra kunder inom energibranschen!
Uppdraget är hos en välkänd aktör inom energibranschen som arbetar med att utveckla framtidens hållbara energilösningar. Här får du möjlighet att arbeta i en professionell inköpsorganisation där data, struktur och effektiva processer står i fokus.
Som Procurement Coordinator blir du en viktig del av inköpsteamet och arbetar nära inköpare och andra affärsfunktioner. Rollen kombinerar inköpsadministration, analys och koordinering och passar dig som trivs i en strukturerad och datadriven arbetsmiljö.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med avrop mot befintliga avtal och hantera enklare offertförfrågningar
Förhandla priser och leveranstider med leverantörer
Uppdatera priser, leveranstider och minimiorderkvantiteter i inköpssystem
Hantera orderadministration, inklusive orderbekräftelser och avvikelser
Stötta inköpare med analyser, marknadsunderlag och beslutsstöd
Arbeta med masterdata och säkerställa kvalitet i inköpsrelaterad information
Följa upp KPI:er, rapportera inköpsdata och arbeta datadrivet
Säkerställa strukturerad dokumentation, fakturahantering och arkivering
Hantera administrativa uppgifter kopplade till inköpsprocesser och system
Samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom exempelvis ekonomi och teknik
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med med vår kund, med kontor i Solna. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas. Tjänsten förväntas starta upp i början av april och löper på till och med årsskiftet. Urval sker löpande så sök gärna vid intresse!
DETTA SÖKER VI
Erfarenhet av operativt inköp eller administrativt inköpsstöd
Stark analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller andra system med fokus på data
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska
Vi tror att du är strukturerad, noggrann och självgående. Du har ett analytiskt arbetssätt, trivs med att arbeta med data och tycker om att koordinera processer och samarbeta med olika funktioner. Så ansöker du
