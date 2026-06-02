Processutvecklare till Karolinska Universitetssjukhuset
Vill du omsätta politisk styrning till strategisk verklighet inom vården vid Karolinska Universitetssjukhuset?
Du erbjuds
Strategiskt inflytande: En central roll i ett ambitiöst team med breda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
En dynamisk arbetsmiljö: Arbete där beställarrelationer, strategisk verksamhetsutveckling och ekonomi möts.
Professionell samverkan: Möjlighet att förvalta och utveckla långsiktiga relationer med både interna och externa nyckelaktörer.
Flexibilitet för en hållbar vardag: Möjlighet till distansarbete 1–2 dagar i veckan efter introduktion, utifrån verksamhetens behov och överenskommelse.
Kollektivavtal och förmåner: Trygga villkor och de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder sina medarbetare.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv över hälso- och sjukvårdens system – från primärvård till högspecialiserad vård. Du navigerar vant i skärningspunkten mellan politik, avtal och ersättningsmodeller, och motiveras av att få beställar- och utförarrelationen att fungera optimalt. Som en strategisk och analytisk kraft driver du både långsiktiga processer och löser operativa utmaningar i stunden. Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset får du en central roll där din expertis bidrar till vårdens utveckling.
Som en del av enheten Planering och Analys inom stab Produktions verksamhetsområde Produktion och Uppföljning får du ett övergripande uppdrag som vilar på två sammankopplade delar:
Beställarrelation och avtalssamordning: Du blir Karolinskas centrala kontaktpunkt gentemot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, samt vårdverksamheternas interna stöd i frågor om volymer och ersättning. Du samordnar och utvecklar sjukhusets beställardialog så att Karolinska agerar samlat och strukturerat.
Sjukhusövergripande projekt: Med sikte på ökad patientnytta och administrativ förenkling driver och stöttar du initiativ över hela sjukhuset. Du arbetar nära vårdverksamheter och staber för och omsätter förbättringsmöjligheter i konkreta åtgärder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och utveckla processer för beställardialog, uppdragsföljning och samberedning.
Hantera löpande frågor kring uppdrag, volymer och ersättning internt och externt.
Analysera kvantitativa och kvalitativa data som underlag för strategiska beslut.
Ta fram beslutsunderlag och rapporter till sjukhusets ledning.
Samarbeta tätt med stab Ekonomi, produktionsplaneringen och den operativa ledningen.
Vi söker dig som är
Analytisk och handlingskraftig: Du har förmåga att se strategiska dimensioner i komplexa frågeställningar och kan omsätta dem i praktiskt genomförande.
Kommunikativ och trygg: Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift, och är trygg i kontakten med tjänstepersoner och politiska företrädare inom Region Stockholm.
Strukturerad: Du är van vid att proaktivt driva flera parallella arbetsströmmar mot olika intressenter.
Relationsskapande: Du har lätt för att etablera förtroendefulla samarbeten i komplexa, politiskt styrda organisationer.
Prestigelös: Du är lyhörd, lösningsorienterad och trivs lika bra med självständigt arbete som med att samarbeta i team.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och välkomnar sökande i olika skeden av karriären.
Relevant högskole- eller universitetsexamen (t.ex. inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, ekonomi eller samhällsvetenskap).
Mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor.
Direkt erfarenhet av avtal, ersättningsmodeller och uppföljning av vårdvolymer (t.ex. som avtalsansvarig/handläggare inom en region eller motsvarande).
Erfarenhet av att självständigt analysera data samt ta fram och presentera beslutsunderlag för ledningsgrupper.
God förståelse för hur politisk styrning påverkar förutsättningarna för ett universitetssjukhus.
Goda kunskaper i MS Office samt flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Kännedom om DRG-systemet och dess tillämpning.
Erfarenhet av upphandling enligt Lagen om valfrighet (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Erfarenhet av medicinska revisioner och fördjupade verksamhetsuppföljningar.
Erfarenhet av ärendeberedning och formell föredragning i politisk miljö.
Erfarenhet av projektledning eller processutveckling i komplexa organisationer.
Erfarenhet av visualiseringsverktyg som Power BI, Tableau eller Qlik.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Eugeniavägen 18 C (visa karta
)
171 64 SOLNA Arbetsplats
Stab Produktion, Planering och Uppföljning Kontakt
Lina Edberg lina.edberg@regionstockholm.se 072568430
9943274