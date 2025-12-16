Processtekniker inom formsprutning
2025-12-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Falköping
, Vetlanda
, Tibro
, Skövde
Om kundföretaget
Nu söker vi på Konsultia processtekniker inom formsprutning till större företag i Jönköpings län.
Är du i ett skede där du funderar på att ta nästa steg i din karriär? Nu söker vi personer som vill vara med och bygga upp en modern plastproduktion från grunden? Vi söker personer som vill ta en nyckelroll i uppbyggnaden av den nya plastproduktion.
Du kommer till en nyetablerad produktion med bland annat 9 formsprutningsmaskiner.
Du kommer ha stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer samt att utveckla din roll med möjlighet till fler ansvarsområden över tid.
Du kommer få vara med och bygga upp en organisation som satsar på innovation och kvalitet.
Låter det spännande så sök nedan.

Arbetsuppgifter
Som processtekniker blir du en del av produktionsteamet som bland annat ansvarar för:
• Provkörningar och robotprogrammering.
• Support till ställare och övrig organisation inom formsprutning.
• Optimering av formsprutningsprocessen.
• Aktivt förbättringsarbete och utveckling av metoder.Profil
Vi letar efter personer med god erfarenhet från plastindustrin och formsprutning samt gärna haft en tekniskt ledande roll.
Du är:
* Ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Noggrann och strukturerad.
• En lagspelare med god social kompetens.
Övrig information
Krav på
Truck-och traverskort
• B-körkort
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Lön enligt avtal eller överenskommelse.
Är du intresserad. Sök nu för vi kommer att rekrytera till denna roll löpande.
Hoppas vi hörs!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
