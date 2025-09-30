Processtekniker
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Processtekniker för Kombiline hos Provexa Ytbehandling
Nu söker vi dig som är intresserad av en teknisk roll till Provexa ytbehandling. Som processtekniker på Kombiline arbetar du med processbaden. Dvs tillsätta kemi, göra analyser och förbereda baden.
Du övervakar de olika kemibaden och ser till att produktionen flyter smidigt. Du blir lite som en "spelledare" för alla processer.
Provexa är en modern ytbehandlingsfabrik belägen i Gamlestaden, Göteborg. De arbetar med hög precision och säker hantering av kemi.
Om rollen
Som Processtekniker kommer dina arbetsuppgifter inkludera:
• Påfyllning av kemi i baden.
• Kalibrering av automatdoseringar.
• Justering av pH i kemiska processer.
• Tillsättning av nya och befintliga processer.
• Rengöring av processbad.
• Användning av digitala verktyg (iPad, dator).
• Säkerställande av att alla kontaktdon har optimal elektrisk ledningsförmåga.
• Tillsättning av metaller som nickel, koppar, silver och tenn.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och tar initiativ.
• Har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har ett intresse för kemikalier. Du behöver inte vara expert, men bör vara villig att lära
dig och gärna ha baskunskaper inom kemi.
• Har erfarenhet av att arbeta med Excel och digitala hjälpmedel som iPad och PC.
• Har god planeringsförmåga och är i god fysisk form.
• Är positiv och ambitiös
Anställningen inleds med 6 månader via WRKFRC som rekryteringsföretag, därefter goda chanser till tillsvidareanställning hos Provexa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
