Processoperatörer på 2-skift till Brunna
2025-08-11
Som processoperatör hos våran kund inom läkemedel kommer du bland annat arbeta med att planera, förbereda och utföra uppvägningar av råvaror enligt styrande och redovisande dokument. I rollen säkerställer du att råvaruhantering och produktionen följer givna riktlinjer utifrån ett säkert perspektiv enligt den arbetsmetod som finns hos kunden. Du jobbar för att skapa en så effektiv, miljövänlig och hållbar produktionsprocess som möjligt. Arbetsplatsen är belägen i Brunna, Kungsängen. Arbetstiderna är på heltid och är förlagda på 2-skift men eventuellt även 5-skift.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där man blir anställd av Adecco men uthyrd till kund.
Ansvarsområde
I din roll som processoperatör kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
• Planera, förbereda och utföra uppvägningar av råmaterial.
• Underhålla, rengöra och hantera utrustning, material och lokaler.
• Medverka vid utredning av avvikelser på avdelningen.
• Medverka i förbättringsarbeten.
• Göra kontroller samt dokumentera.
• Medverka till att upprätta och utveckla styrande dokument och instruktioner.
Vi söker dig som har:
• Avklarad gymnasieutbildning
• Tidigare erfarenhet från arbete inom industri/produktion och processindustri, meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom läkemedelstillverkning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Meriterande är kunskaper i GMP
• Meriterande är erfarenhet av att arbeta i renrumsmiljö
Om dig
Vi söker dig som har intresse för problemlösning, förmåga att ta egna initiativ, ett logiskt tänkande och social kompetens. Du får inte vara rädd för att jobba fysiskt och med monotona arbetsuppgifter. Erfarenhet av dokumentation, felsökning och hantering av maskiner är meriterande. Då uppdragen hos våra kunder oftast innefattar läsning av manualer och instruktioner på både svenska och engelska krävs även god läsförståelse. Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsproduktion.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta
Edvard Bergstedt på edvard.bergstedt@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
