Processoperatör, vikarieanställning treskift 2025
Vargön Alloys AB / Processoperatörsjobb / Vänersborg Visa alla processoperatörsjobb i Vänersborg
2025-10-06
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vargön Alloys AB i Vänersborg
Vargön Alloys AB är en av Europas största tillverkare av ferrokrom och har cirka 230 anställda. Företaget är vackert beläget vid Göta Älv i Vänersborgs kommun och är en del av CoreX Holding. Vår produkt, ferrokrom, är en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion.
Vår vision är att vara den mest föredragna leverantören av hållbart ferrokrom som skapar mervärde för tillverkare av rostfritt stål och specialstål. Våra kärnvärden är Samarbete, Engagemang, Stolthet, Öppenhet & Respekt.Publiceringsdatum2025-10-06Beskrivning
Vi söker vikarieanställda med möjlighet till förlängning till skiftlagen i vår produktion.
Arbetet som processoperatör innebär att man sköter ugnsenheterna med smältning, tappning och diverse varierat arbete runtom ugnarna.
Du kommer att arbeta tre-skift med arbetstiderna kl. 06-14, 14-22, 22-06 (jobbar 7 dagar, ledig 4 eller 5 dagar beroende på schema). Det innebär att du arbetar tre helger av fem. Idag har vi fem skiftlag som arbetar växelvis enligt ett löpande årsschema.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som processoperatör så skall du uppfylla följande krav
- Du ska vara minst 18 år
- Fullgjord gymnasial utbildning
- Datorvana
- Flytande i svenska och engelska
Då arbetet även innefattar en del underhållsarbete är gymnasial utbildning inom området såsom teknisk, verkstadsarbete eller dylikt meriterande. Du kommer även att utbildas internt.
Du ska kunna arbeta fritt under eget ansvar och med god initiativförmåga. Då du arbetar i grupp är egenskaper som god flexibilitet och social kompetens nödvändiga.
Det förekommer höga höjder, arbetet är fysiskt krävande och du behöver ha ett noga säkerhetstänk. För att klara arbetet bör du därför ha en god fysik och en god grundhälsa för skiftarbete. Övrig information
Vargön Alloys erbjuder en arbetsplats med stolta och engagerade medarbetare. Vi är en arbetsplats med stort fokus på våra medarbetares hälsa med bland annat ett gym samt en simbassäng inne på området.
Vargön Alloys AB har riktlinjer för en säker och drogfri arbetsmiljö. Som ett led i detta utför vi alkohol- och drogtester inför anställningen samt slumpmässigt under året.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vargön Alloys AB
(org.nr 556017-2925) Arbetsplats
Produktion Kontakt
Dino Ceho 0521-277318 Jobbnummer
9542983