Processoperatör till världsledande kund i Södertälje
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-07-10
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Nu söker vi på OnePartnerGroup flera erfarna och engagerade operatörer för att arbeta med produktion av läkemedel hos vår internationellt erkända och prestigefyllda kund i Södertälje.
Som operatör kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och effektivitet inom läkemedelsproduktionen. Du kommer att vara en del av vårt dedikerade team och bidra till att producera högkvalitativa läkemedel som förbättrar människors liv. Vi söker flera nya kollegor och kommer att anställa löpande med start löpande då rekryteringsprocessen för detta uppdrag är ganska omfattande.
Söker du en trygg heltidsanställning, mycket bra lön med fina utvecklingsmöjligheter?
Gillar du ordning och reda?
Gillar du att arbeta fysiskt och är hyfsat händig?
Kan du följa skriftliga instruktioner till punkt och pricka?
Funderat på att jobba inom produktion?
Du har inga problem med monotona arbetsuppgifter ibland?
Har du en administrativ ådra och är allmänt noggrann?
Har du svarat JA på dessa frågor så läs vidare!
Här har du ett superspännande jobb för dig som har vill jobba i en industrimiljö och vill in i läkemedelsbranschen. På den här toppmoderna förstklassiga fabriken i Södertälje tillverkar du och dina trevliga kollegor läkemedel som räddar liv. Arbetet och dagarna ser lite olika ut på olika avdelningar men gemensamma nämnaren är att det är ordning och reda som gäller i renrum. Arbetsmiljön är helt suverän likaväl som kollegorna, lönen och schemat.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Här förväntas du efter, ordentlig utbildning på plats, självständigt arbeta med olika delar av storskalig läkemedelsproduktion. Arbetsuppgifterna klarar du som är händig, teknisk och vetgirig. Processerna är många och varierande så vi förklarar arbetsuppgifterna närmare på intervju. Du kommer att utbildas på plats och kommer att behöva följa tydliga instruktioner och metoder enligt GMP (Good Manufacturing Practice).
Arbetstider
På den här arbetsplatsen är det skift som gäller. Jobbet passar alltså dig som gillar att arbeta tidiga morgnar, kvällar och/eller nätter, även vissa storhelger. Kvalifikationer
Vi har inga krav att du har arbetat inom processindustri eller som processoperatör tidigare men du måste inneha följande:
Genomförd gymnasial utbildning.
Kunna starta kl. 06.00 i Södertälje.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga och vilja att arbeta fysiskt.
Möjlighet att arbeta skift (dag-, kväll- och nattskift).
Förmåga att arbeta noggrant och systematisk.
Vetgirig och yrkesstolt.
God analytisk och problemlösningsförmåga.
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i team.
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter.
Starkt meriterande
Erfarenhet av att arbeta inom läkemedelsindustrin och kunskap om GMP
Yrkeserfarenhet av tidigare händigt yrke.
Erfarenhet av annan produktionsverksamhet
Truckkort (annars utbildar vi dig).
Vad kan OnePartnerGroup erbjuda?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att göra skillnad inom läkemedelsindustrin. Du kommer att vara en del av ett team av dedikerade och kompetenta kollegor och ha tillgång till moderna produktionsanläggningar och avancerad teknik
Mycket god ersättning och villkor enligt rådande kollektivavtal med riktigt bra ledare i ryggen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på ferhat.arslan@onepartnergroup.se
(mailto:ferhat.arslan@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
152 57 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se +46760063726 Jobbnummer
9999978