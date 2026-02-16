Processoperatör till Svevia i Örebro
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Processoperatör till division Industri och vår tillverkningsverksamhet i Örebro. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion, en bindemedelsprodukt anpassad för de flesta vägapplikationer. Vi erbjuder allt från standardprodukter för klistring av asfaltlager till specialvarianter som uppfyller olika funktionskrav.
Just nu gör vi en förändring i organisationen vilket gör att vi söker flertalet drivna processoperatörer till våra asfaltsverk runt om i landet. Vill du vara en del av vår resa - tveka inte med din ansökan!
Ditt uppdrag som Processoperatör
Som Processoperatör har du en mycket självständig roll och du kommer utgå ifrån fabriken i Hässleholm. Samtidigt är det tänkt att denna roll kommer stödja övriga fabriker vid produktionstoppar. Vilket kommer innebära mycket resor, som periodvis är över en längre tid. Du kommer att ingå i ett större nationellt team med hög kompetens där effektivitet och lönsamhet är i fokus.
Som processoperatör är du ansvarig för att styra och övervaka tillverkningsprocessen av bindemedel, samt kontroll och provning. Du ansvarar för löpande service och underhåll av anläggningen samt beställning och lagerhållning av råvaror. I arbetsuppgifterna förekommer också kundkontakter, produktionsuppföljning samt viss produktutveckling. Verksamheten är säsongsbetonad med stark tyngdpunkt på sommarhalvåret. Det förekommer resor i tjänsten och arbete på andra emulsionsverk kan förekomma beroende på planerad produktion.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete som ex; verkmaskinist, men det är inte ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av reparation och löpande underhållsarbete.
Erfarenhet från industri, processindustri eller liknande är en merit men inget krav.
Du har en vana av att arbeta med datorer.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Truckkort är en merit men inget krav.
Du är genuint intresserad av industriell tillverkning och erfarenhet från beläggningsbranschen är meriterande. Lägst gymnasieutbildning eller likvärdigt, gärna med inriktning mot industri, process eller maskin. Intresse för produktion, teknik och mekanik är önskvärt för att hantera arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Du uppskattar alla delar av produktutveckling, från själva tillverkningen till provtagning och slutligen färdig produkt. Du behöver vara serviceinriktad, praktiskt lagd och tycka om att ha kontakt med kunder. Du trivs med att ha och ta eget ansvar, samt med självständiga arbetsuppgifter med hög frihetsgrad.
Denna tjänst innebär skiftgång där du både kommer att arbeta förmiddag- och eftermiddag/kvällsskift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse men gärna under mars, senast början av april.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra yrkesskickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Urval och intervjuer genomförs efter sista ansökningdag. Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast 8 mars.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef Martin Gunnarsson, martin.gunnarsson@svevia.se
. För frågor om processen kan du även kontakta Talent Acquisition Partner Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
