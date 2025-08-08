Processoperatör till Kristinehamn
För kunds räkning söker vi processoperatörer/tekniker till Kristinehamn. Kundföretaget tillverkar hållbara och biobaserade kemikalier och är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade. Här fungerar det med olika bakgrunder och utbildningsnivåer, du kommer alltid att kunna hitta en karriärväg vidare inom bolaget.Arbetsuppgifter
Som processoperatör här kommer du att få ett ansvarsområde som motsvarar dina kvalifikationer. Om du är engagerad och driven har du här möjlighet att utvecklas och själv vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter. Det handlar om att aktivt bidra med ditt engagemang till företagets utveckling genom att se till att processenheterna körs optimalt utifrån givna produktions-, kvalitets- och miljömål. Du ansvarar för drift och övervakning av produktionsprocessen, tar prover, utför kvalitetskontroller samt hanterar produktionsdokumentation via dator. Daglig tillsyn, underhåll och rengöring av maskinerna är också något som ryms under din dag. Eftersom det är en high-end-produkt pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete, vilket gör att du som söker behöver vara nyfiken, engagerad och ha ett konstruktivt förhållningssätt där utvecklingen av verksamheten är ständigt närvarande. Säkerhetskraven är höga och du kommer att vara en del i att de efterlevs, förbättras och följs.Profil
Hit söker vi dig som har gymnasieexamen samt B-körkort. Lämplig gymnasieutbildning är Processoperatör alternativt Naturvetenskaplig eller Teknisk linje. Om du har högskoleexamen inom kemi, så kan du komma i fråga för någon av de mer avancerade tjänsterna. Truck- och traverskort samt process operatörsutbildning är meriterande.
Vi söker i första hand dig som jobbar/har jobbat inom processindustri tidigare, men då du kommer att få utbildning på plats, kommer vi att sätta dina personliga egenskaper i fokus under urvalsarbetet. Vi utgår från att du är tekniskt kunnig och van att arbeta med dator, men viktigast är att du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra. Då du delvis kommer att arbeta med frätande ämnen krävs ett högt säkerhetstänk samt att du är alert och aktiv, så att du snabbt tar tag i olika situationer som kan uppkomma. Skiftgång förekommer, så du ska kunna arbeta både dag- och nattpass. Här körs 12-timmarspass, så det blir många lediga dagar. Vill du jobba i ett företag där det enda som sätter gränser för din personliga utveckling är du själv? Ta då chansen och sök jobbet redan idag!
Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Rekryteringen sköts via Industrisupport som också svarar på dina frågor om tjänsten.
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
