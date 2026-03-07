Processoperatör till Järfälla
2026-03-07
Drömmer du om att bara arbeta 6 timmar om dagen och ändå få en bra lön?
Är du noggrann, strukturerad och har teknisk kompetens?
Ta steget mot en ny och spännande karriär och bli en del av en av Sveriges ledande arbetsgivare.
Här får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt i en motiverande och stimulerande arbetsmiljö.
Ansök idag
Vi på OnePartnerGroup är stolta över att samarbeta med ett ledande företag inom optisk kommunikation beläget i Järfälla. Företaget växer otroligt fort och söker engagerade medarbetare till sitt roterande femskift.Det är en fantastisk arbetsgivare som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Som en del av teamet kommer du att arbeta i renrumsmiljö där du hanterar produktionsutrustning, kemikalier och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Produktion: Tillverkning enligt processdokumention och specifikationer, vilket kräver noggrannhet och precision.
Kvalitetskontroller: Genomföra regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller satta standarder.
Underhåll av utrustning: Ansvara för att hålla produktionsutrustningen i gott skick genom förebyggande underhåll och mindre reparationer.
Dokumentation: Dokumentera och rapportera om produktionsprocesserna för att säkerställa spårbarhet och följa upp på eventuella avvikelser.
Samarbete: Arbeta gemensamt med kollegor för att förbättra produktionsflödet och säkerställa att ledtiderna uppfylls, samtidigt som ni bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Under resans gång får du utbildning och stöd av kompetenta handledare, vilket gör att du snabbt kan bli en värdefull tillgång för företaget
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet inom processindustrin eller som processtekniker är starkt meriterande, men vi letar efter dig med följande egenskaper:
Du pratar och skriver flytande svenska och engelska.
Du är redo att jobba i en steril miljö och trivs med det.
Du kan jobba både morgnar, kvällar och nätter.
Du har en vilja att lära dig och känner stolthet över ditt arbete.
Du kan koncentrera dig under längre stunder.
Du har ett rent belastningsregister
Observera att rekryteringsprocessen inkluderar drog- och alkoholtest, bakgrundskontroll och referenstagning.
Som person bör du vara:
Tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten - Du trivs med att arbeta med teknik och har en stark känsla för kvalitet.
Uthållig och effektiv - Du har förmåga att arbeta under press och upprätthålla en hög arbetstakt.
Systematisk och noggrann - Du har ett strukturerat arbetssätt och uppmärksammar detaljer.
En lagspelare - Du värdesätter samarbete och bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö.
Meriterande för tjänsten:
Tidigare arbete av produktion
Yrkeserfarenhet av arbete med hygienkrav.
Arbetstider:
På den här arbetsplatsen är skiftgång som gäller och då intermittent 5-skiftDu arbetar fyra av fem veckor med sextimmarspass måndag-fredag, och var tredje helg arbetar du lite längre pass under lördag-söndag. Totalt arbetar du cirka 30 timmar per vecka men får betalt som om du arbetar heltid - Det ger en perfekt balans mellan arbete och fritid.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Michael Huhtanen på Ferhat.arslan@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju.. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Kontakt
