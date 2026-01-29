Processoperatör sökes till kund i Malmö
2026-01-29
Vi söker nu processoperatörer till vår kund i Malmö. Arbetet är förlagt på tvåskift men skiftgången kan komma att varieras. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av läkemedelstillverkning alternativt en utbildning inom det relevanta området.
Kunden är ett väletablerat företag inom läkemedelstillverkning och specialiserar sig mot medicinska krämer, salvor & gels. Du får möjligheten att arbeta på ett bolag där du som konsult verkligen blir en del av arbetsplatsen! På arbetsplatsen ingår du i ett större team där ni tillsammans säkerställer den dagliga driften. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär främst arbete inne i tillverkningen. Där arbetar du med förberedelser inför produktionen av läkemedlet. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma som maskin omställning, rensning mellan batcher och dokumentation.
Förberedelse inför produktion: Uppvägning av råmaterial, arbeta enligt SOP'ar för de olika typer av läkemedel. Ställa in maskiner och förbereda linjen. Dokumentera de olika stegen utifrån GMP.
Tillverkning: Maskin övervakning och körning. Dokumentation utifrån cGMP. Dina arbetsuppgifter innebär även att du tar prover och skickar till labb för provtagning/kvalitetskontroller.
Fyllning/packning: Maskinkörning, etikettering och packning av färdigproducerade läkemedelsprodukter. Kontroll av batchnummer på produkt samt förpackning. Packa och leverera ut pall till lagret. Löpande dokumentation och kvalitetssäkring.
Profil & bakgrund
Rollen som processoperatör kräver stor noggrannhet och att du är bekväm med att arbeta med dokumentation i det dagliga arbetet. Som person är du prestigelös och är inte rädd för att fråga en extra gång om du är osäker.
Vi söker framförallt dig med erfarenhet av liknande arbete. För att vara aktuell för rollen behöver du ha väldigt goda kunskaper inom det svenska språket och ha lätt för att förstå instruktioner.
Erfarenhet av läkemedelstillverkning
Dokumenterad utbildning inom GMP
Truckkort A1-A4, B1-B4
Teknisk intresse
Behärskar svenska i tal och skrift
Urval och intervjuer för tjänsten hålls löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum. Varmt välkommen med din ansökan, observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller via telefon.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
