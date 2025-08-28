Processoperatör för tork och panna
2025-08-28
Din roll
Vill du vara med och driva och utveckla vår produktionsverksamhet? Just nu söker vi en engagerad och noggrann processoperatör till vårt sågverk, där du får möjlighet att arbeta i en viktig roll med stor variation och ansvar.
Som processoperatör hos oss kommer du att spela en central roll i att optimera våra torkprocesser. Tillsammans med din kollega som arbetar kväll ansvarar ni för att på ett effektivt sätt planera och övervaka torkprocessen så att rätt kvalité och fuktkvot på virket uppnås på ett effektivt sätt. Ni sköter även drift, bevakning och underhåll av vår panna samt ansvarar för miljömätningar och bränslehantering. En viktig del i arbetet är att följa och dokumentera mätningar, kalibreringar och underhåll. Arbetet och planeringen av torkningen sker i samarbete med våra produktionsplanerare och i samråd med våra avdelningschefer för att säkerställa att processen flyter på smidigt och säkert sett till hela produktionsflödet. Du kommer att rapportera till produktionschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, styra och övervaka torkprocessen för att nå optimal kvalitet och fuktkvot på virket.
Följa upp och dokumentera fuktkvotsmätningar och torkresultat.
Underhålla och kalibrera torkar och pannans mätutrustning enligt regelverk.
Övervaka och underhålla pannan, inklusive miljömätningar.
Ansvara för askhantering och bränslemätningar för att minimera miljöpåverkan.
Samverka med kollegor för att utveckla och förbättra processer.
Vi söker dig som har en teknisk förståelse och intresse av processtyrning. Tidigare erfarenhet av att sköta panna är ett krav. Erfarenhet av virkestorkning är meriterande.
Som person är du noggrann, metodisk och strukturerad. Du är ansvarstagande, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i ett praktiskt arbete och i en producerande miljö. Du har god kommunikativ förmåga och är van att dokumentera och följa rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet då intresse, nyfikenhet, ansvarstagande och rätt långsiktig inställning väger tungt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara en del av en växande och hållbar träindustri med ett starkt engagemang för kvalitet och långsiktighet. Du erbjuds en bred och omväxlande roll där du ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi värdesätter noggrannhet och ansvarstagande och ser fram emot att välkomna en ny medarbetare och kollega till vår verksamhet! Tillsammans hjälps vi åt att utvecklas mot en långsiktig och hållbar framtid!Om företaget
JGA är en familjeägd koncern med tradition inom tillverkning och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. Moderbolaget O M Anderson ingår i koncernen som består av fyra bolag med drygt 150 medarbetare. Vi omsätter totalt ca 1 miljard kronor och producerar 250 000 m3 sågat virke per år som huvudsakligen levereras via återförsäljare till industrier och byggarbetsplatser runt om i Sverige och Europa. Sågverket startades 1928 och drivs idag av fjärde generationen Andersson. Vi omfattas av kollektivavtal.
Vi är ett stabilt och växande företag som strävar efter en långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten. Vi vill behålla känslan av att vara det "lilla företaget" där vi arbetar tillsammans, beslutsvägarna är korta och möjligheten att påverka och känna delaktighet är stor. Din kunskap, ditt engagemang och din vilja att vara med och bidra till att utveckla verksamheten är viktig för oss! Kanske är du en av våra nya kollegor!?
Din ansökan
Är du redo att ta ett nytt steg i din karriär och bli en viktig del av vårt sågverk? Om ovan låter som ett passande uppdrag för dig så skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om tjänsten!
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kalla till intervju redan under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobbansokan@jga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Processoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J.G. Anderssons Söner AB
(org.nr 556059-6206)
Virkesvägen 8 (visa karta
)
362 58 LINNERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J G Anderssons söner AB Kontakt
Produktionschef
Magnus Ragnarsson 0470-76 11 89 Jobbnummer
9480513